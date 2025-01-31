立法院大嘻哈　吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、黃捷新年攜手挑戰RAP

▲民進黨立委吳沛憶舉行「大姐開麥－沛憶帶隊Rap炸起來！」，邀請黨內女性立委蘇巧慧、邱議瑩及黃捷依痛錄製嘻哈饒舌歌曲「大姐」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、黃捷四位委員在立法院大力捍衛文化預算，支持發展台流，這回賀年也特別與台饒相結合，找來老師親自指導，共同挑戰翻唱饒舌歌曲《大姐》的片段，感受潮流音樂的獨特演繹魅力。

本次活動由沛憶號召，找來 7L!NG aka Nike 老師親自指導，她所寫的歌曲《大姐》不僅展現女性獨立自信，與可靠溫暖的特質，也完美契合各委員的個人特性。

歌詞提到「我的經歷就是魅力年齡不是問題」，這也是四位委員的心聲。四位都是政治工作者，有著自己的職業經歷，但無論是在各行各業，女性展現的專業自主就是魅力的來源。另段歌詞提到，「Secret of my frozen age 就是愛笑，跳舞當然我也一直愛跳」。恰好也是四位委員在工作之餘保有自己的興趣跟愛好。

四位委員力挺台灣文化的委員一起用嘻哈賀年，除了反應她們對潮流文化的喜愛，也透過歌曲映射出專業女性專業自信的態度，跟台流、台饒一起，展現自我風格，勇敢走向世界。

