罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

春節期間，全台大罷免連署並未停歇，公民團體「港湖除銹」30日宣布罷免國民黨立委李彥秀連署不到1個月已突破23,000份，遠超第一階段門檻。對此，前立委林濁水直指這是衝連署的春節，他說，史上最威猛的「罷韓」連署紀錄，當年還連署了兩個月才達標，要注意高雄人口270萬，而港湖人口才32萬。他直言，李彥秀仇恨值不高，但連署氣勢之猛難以想像，可見「傅大山王」摧票功力之深厚，天下無敵！

林濁水表示，最古怪的春節，有衝最快的連署，在春節加持下，超過罷免第一門檻的已經一大堆，最神的還是，「罷港湖立委」第一階段所需的3181門檻，早就衝破，而且不到一個月，就在大年初一衝到23,000份。

林濁水指出，已經打破人類歷史上最威猛的「罷韓」的連署紀錄，罷韓罷的是市長，第一階段速署門檻22,814，當年還是連署了兩個月才達標，及格的連署也才29,908，要注意高雄人口270萬，而港湖人口才32萬！

林濁水認為，港湖立委李彥秀仇恨值不算高，但連署氣勢之猛難以想像，可見「傅大山王」摧票功力之深厚，天下無敵，完全不只是總統級的，完全是「皇帝啦，皇帝啦」級的，從後山山寨橫掃到天龍國一點也不在話下！

▼國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）