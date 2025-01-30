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高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

▲▼總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘互動自然良好。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘互動自然良好。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘近日多次高呼「大罷免」，30日陪同總統賴清德在新竹香山財神廟參拜時，他進一步透露，罷免國民黨立委鄭正鈐與涉貪瀆遭停職的新竹市長高虹安的罷免連署書，已經突破7萬份。

近來，全台各地民間團體都掀起罷免熱潮，民進黨新竹市黨部也響應在地的「雙罷免」，瞄準國民黨立委鄭正鈐，以及因為涉入貪瀆停職的新竹市長高虹安。身為柯建銘子弟兵的陽明交大法律學者林志潔，也成為協助收受連署書的參與者，高調「助印罷免連署書」。

柯建銘在大年初二（30日）這天，陪同賴清德在新竹香山財神廟參拜，他進一步公開透露，罷免國民黨立委鄭正鈐與涉貪瀆遭停職的新竹市長高虹安的罷免連署書，已經突破7萬份。

柯建銘表示，高虹安的施政表現不佳，整天跑法院，已無心市政，而鄭正鈐的得票率是全國最低的，只有35%，選上之後也沒有作為，只會在立法院長韓國瑜身邊作秀。

柯建銘說，目前罷免連署的第一階段、第二階段的目標，已經提前達標，而且是雙倍達標，累積已經突破7萬份罷免連署，這顯示基層的市民對於市政跟立委的不滿。

不過，正因為柯建銘積極表達大罷免的立場，但身兼民進黨主席的賴清德，對於大罷免的態度則較為保留，僅強調要尊重民間團體的自主性，也呼籲不要讓公民團體被貼上政黨標籤。這不免被外界認為，柯建銘跟賴清德是否在大罷免議題上「不同調」。

對此，柯建銘受訪時說，他跟賴清德每個禮拜都開會一次，每一件事都是先謀定而後動，「國民黨就很白癡，民進黨是民意先行，黨是服務，是代收、代轉而已」。他說，民意起來，每一個人都要罷免，有尊嚴的台灣人都會站起來罷免，國民黨是早就要反罷免，而且是用黨意來發動，要縣市首長跟立委來反罷免，「他們會怕，他們完蛋了」。

柯建銘表示，這個黨（指國民黨）要跟台灣人民對抗，要把台灣人出賣，把國家滅亡那鐵定輸的，當二階段、投票時候，一定是台灣贏，像是新竹市罷免國民黨立委鄭正鈐、罷免高虹安，三天連署數量已是兩倍多，可以看出來民心已經沸騰，藍白必倒。

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