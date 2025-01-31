郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

▲國民黨立委羅智強、徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮來臨，民團春節不停歇，持續在各地發起罷免連署，近日更傳出多位藍委第一階段門檻已經達標。對此，前立委郭正亮分析，罷免一定要熱戰，因為風險是存在的，而綠營最恨的還是台北市三個藍委「徐巧芯、羅智強、李彥秀」，可是他們無能為力，李彥秀沒有仇恨值、徐巧芯則會熱戰反擊，最終都不會罷免成功，民進黨不要搞到最後被罷免的比國民黨還多，這個可能性很高。

郭正亮於節目《綠也掀桌》分析，罷免戰贏過對方，對2026選戰比較有幫助，坦白講25%就罷免成功，所以一定要熱戰，贏過對方的機率其實是存在的。例如新北板橋的葉元之，如果國民黨是冷處理，對手又是綠營很有實力的新潮流加蘇系，罷免風險是存在的，不過葉元之仇恨值不高，綠營支持者也不討厭他，因為他有在上綠營節目。

郭正亮認為，綠營最恨的還是台北市的這三個藍委「徐巧芯、羅智強、李彥秀」，可是他們無能為力，李彥秀的選區，地方動得最厲害，因為有台灣基進的吳欣岱在操作，但到了第二階段連署也弄不起來，李彥秀在港湖沒有仇恨值，只是接了國民黨文傳會主委，必須出來為政黨競爭發言，當然會被鎖定。

郭正亮說，這三人綠營又最恨的徐巧芯，而徐一定會選擇熱戰，絕對不會冷處理，所以會選擇反擊，避免被25%門檻搞死，自己認為最終罷免都不會成功。

郭正亮直言，國民黨基本上是被動的，如果民進黨不搞罷免，國民黨也不會搞，而罷免連署第一階段實在不太算正式行動，第一階段自己認為一定都會過門檻，可是這個很虛，到了第二階端才是玩真的，如果沒有政黨介入很難達到接近3萬票的門檻，民間團體沒有這個力量，就看最後政黨會不會投入第二階段。

另外，郭正亮也在節目《中天辣晚報》表示，民進黨現在分三種人，一種是不能被罷免的，例如柯建銘、第二種是不怕罷免的，地方是深綠的，例如許智傑、蔡易餘、第三種是很怕罷免的，例如吳思瑤、李柏毅、陳俊宇。

郭正亮認為，國民黨總共要列7個目標，民進黨不要搞到最後被罷免的比國民黨還多，自己認為這個可能性很高，因為民眾黨現在正在氣頭上，而且不一定有候選人，他們就是希望民進黨倒，現在國民黨是52+2席，只要多3席就能單獨過半，最後可能反而大贏，讓民進黨少了4、5席。

▼前立委郭正亮（圖／資料照）