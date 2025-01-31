　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

▲市議員徐巧芯、羅智強於永春里替里民出遊送車。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委羅智強、徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮來臨，民團春節不停歇，持續在各地發起罷免連署，近日更傳出多位藍委第一階段門檻已經達標。對此，前立委郭正亮分析，罷免一定要熱戰，因為風險是存在的，而綠營最恨的還是台北市三個藍委「徐巧芯、羅智強、李彥秀」，可是他們無能為力，李彥秀沒有仇恨值、徐巧芯則會熱戰反擊，最終都不會罷免成功，民進黨不要搞到最後被罷免的比國民黨還多，這個可能性很高。

郭正亮於節目《綠也掀桌》分析，罷免戰贏過對方，對2026選戰比較有幫助，坦白講25%就罷免成功，所以一定要熱戰，贏過對方的機率其實是存在的。例如新北板橋的葉元之，如果國民黨是冷處理，對手又是綠營很有實力的新潮流加蘇系，罷免風險是存在的，不過葉元之仇恨值不高，綠營支持者也不討厭他，因為他有在上綠營節目。

郭正亮認為，綠營最恨的還是台北市的這三個藍委「徐巧芯、羅智強、李彥秀」，可是他們無能為力，李彥秀的選區，地方動得最厲害，因為有台灣基進的吳欣岱在操作，但到了第二階段連署也弄不起來，李彥秀在港湖沒有仇恨值，只是接了國民黨文傳會主委，必須出來為政黨競爭發言，當然會被鎖定。

郭正亮說，這三人綠營又最恨的徐巧芯，而徐一定會選擇熱戰，絕對不會冷處理，所以會選擇反擊，避免被25%門檻搞死，自己認為最終罷免都不會成功。

郭正亮直言，國民黨基本上是被動的，如果民進黨不搞罷免，國民黨也不會搞，而罷免連署第一階段實在不太算正式行動，第一階段自己認為一定都會過門檻，可是這個很虛，到了第二階端才是玩真的，如果沒有政黨介入很難達到接近3萬票的門檻，民間團體沒有這個力量，就看最後政黨會不會投入第二階段。

另外，郭正亮也在節目《中天辣晚報》表示，民進黨現在分三種人，一種是不能被罷免的，例如柯建銘、第二種是不怕罷免的，地方是深綠的，例如許智傑、蔡易餘、第三種是很怕罷免的，例如吳思瑤、李柏毅、陳俊宇。

郭正亮認為，國民黨總共要列7個目標，民進黨不要搞到最後被罷免的比國民黨還多，自己認為這個可能性很高，因為民眾黨現在正在氣頭上，而且不一定有候選人，他們就是希望民進黨倒，現在國民黨是52+2席，只要多3席就能單獨過半，最後可能反而大贏，讓民進黨少了4、5席。

▼前立委郭正亮（圖／資料照）

▲▼郭正亮（圖／資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　恐怖救援過程曝
快訊／台南驚悚車禍！　機車騎士摔落大排命危
快訊／北雲餐廳爆食物中毒7人就醫！　遭勒令停業
獨／罕見巧合！南部地震波助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」
60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！　嘎琳超狂背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

國會大叔比賽「拍照拳擊」練閃躲功　鍾佳濱圍巾包臉險墊底

賴清德新年再提「中國對台統戰嚴重」　喊話全民共同守護國家

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

2026百里侯／吳宗憲戰宜蘭、新竹禮讓黃國昌？　藍白合未秀底牌

影／蔡英文攜愛犬陽明山走春！　靠「這一味」收服「公認的帥哥」

立法院大嘻哈　吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、黃捷新年攜手挑戰RAP

過年也要運動！藍委揪團PK打棒球　張嘉郡被封「練武奇才」

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

國會大叔比賽「拍照拳擊」練閃躲功　鍾佳濱圍巾包臉險墊底

賴清德新年再提「中國對台統戰嚴重」　喊話全民共同守護國家

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

2026百里侯／吳宗憲戰宜蘭、新竹禮讓黃國昌？　藍白合未秀底牌

影／蔡英文攜愛犬陽明山走春！　靠「這一味」收服「公認的帥哥」

立法院大嘻哈　吳沛憶、蘇巧慧、邱議瑩、黃捷新年攜手挑戰RAP

過年也要運動！藍委揪團PK打棒球　張嘉郡被封「練武奇才」

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

胖貓偷搗蛋！撐起「小短腿」猛抓　得逞後叼戰利品逃跑

香港春節習俗變化大！　「過年氣氛」漸失…花攤減少了

初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

重案回顧／逆子斬母頭丟中庭！沒掉一滴淚　一度獲判無罪原因曝光

不想回家過年！陳珮甄出國度假曝「家庭難解心結」：停止內耗

台中消防局斥資350萬添1神器　揪出縱火真相

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

快訊／台南165線驚悚車禍　機車騎士遭撞飛...摔落大排送醫不治

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

政治熱門新聞

警衛提醒「剩5分鐘」！柯文哲探父挽臂狂掉淚

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

桃園點將／基層憂無母雞帶頭　綠2潛在人選鴨子划水盼扭轉頹勢

民眾貼「臺灣尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌不捨發聲

柯美蘭哽咽曝柯爸病況！不插管、僅靠鼻胃管灌食　四肢已萎縮

全台掀大罷免潮　蔣萬安3問轟：民進黨當家鬧事民眾同意？

初二回娘家　蔣萬安Po與妻騎車照

台中點將／蔡其昌「贖罪心態」內戰氛圍淡？　何欣純想翻轉要拚1關鍵

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

雲林女議員嚴重車禍後首露面　自曝傷勢現況：左眼目前還是看不見

回顧台灣黑鷹2次重大事故奪14命　沈一鳴上將殉職震撼國內外

桃園點將／看準綠營桃園缺戰將　張善政「友白不鬥綠」拚連任

更多熱門

相關新聞

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

柯建銘喊大罷免　黃國昌嗆賴政府：執政成績單空白專搞鬥爭

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日不斷主張「大罷免」國民黨立委，不過總統賴清德則在春節談話中強調，盼朝野團結合作。民眾黨代理主席黃國昌今（31日）日前往新竹拜會黨公職，針對大罷免議題表示，賴清德自520執政以來的成績單一片空白，反而在國內繼續製造動盪、對立跟衝突。這陣子民進黨發起的大罷免只是不斷在撕裂台灣社會，所有台灣人民看了心裡都非常的遺憾。

全台掀大罷免潮　蔣萬安3問轟：民進黨當家鬧事民眾同意？

全台掀大罷免潮　蔣萬安3問轟：民進黨當家鬧事民眾同意？

雲林女議員嚴重車禍後首露面　自曝傷勢現況：左眼目前還是看不見

雲林女議員嚴重車禍後首露面　自曝傷勢現況：左眼目前還是看不見

春節徒步走日本神阪京！　羅智強透露：「每日一萬步」他不再生病

春節徒步走日本神阪京！　羅智強透露：「每日一萬步」他不再生病

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

關鍵字：

大罷免徐巧芯羅智強李彥秀郭正亮國民黨民進黨港湖

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面