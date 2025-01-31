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10年有成！新上國小師生深耕食農教育　獲高雄市教育傑出貢獻獎

▲▼新上國小 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲新上國小推動食農教育10年有成，榮獲第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區新上國小用心推動食農教育10年，善用教室走廊陽台變身農田，從種植、觀察與收成開始，一路到料理、飲食與健康營養，每個學習階段都扣合食農教育課程，讓都市師生都能接觸在地食農，而且收成所得也拿來做公益幫助弱勢，因此榮獲第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎，也是唯一獲獎的國小學校。

新上國小食農教育走出「種東西只為吃」的原始狀態，提升到美感、生活、品味、環境、公益、友誼與現代營養學等層次，帶動親師生一起努力參與，更成立了「飲食教育」教師工作坊，讓食農教育回歸到本質與初衷。

▲▼新上國小 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲新上國小推動食農教育10年有成，榮獲第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新上國小深耕食農教育10年之久，在位處都市的高樓各層種起蔬果當起小農，更將食農教育規劃成校本課程-新食主義，結合SDGs議題與美感教育來推動，尤其位處寸土寸金都市繁華地區，新上國小善用教室走廊陽台變身農田，從少數班級師生種植到全校校本課程推動。從種植、觀察與收成開始，一路到料理、飲食與健康營養，最後甚至到品牌設計、美感包裝與公益義賣，每一個學習階段都扣合食農教育課程，讓都市師生都能接觸在地食農。

▲▼新上國小 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲新上國小推動食農教育10年有成，榮獲第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

2021年教師團隊就以「教室小農一步蔬果」榮獲親子下創新100殊榮，去年校長王彥嵓與賴秋江老師更出版了全國第一本食農教育書「一步蔬果、小農雜學力」完整呈現深耕10年的食農教育歷程。

▲▼新上國小 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲新上國小推動食農教育10年有成，榮獲第一屆高雄市食農教育傑出貢獻獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

校長王彥嵓表示，學校能獲獎意義非凡，尤其是都市型學校要推動食農教育更是一件困難的事，但學校老師卻將劣勢轉成優勢，在教室外就種起蔬果，開啟了食農教育。希望食農教育幫助師生認識食物的原始樣貌，思考人與食物的關係，從中建立良好飲食習慣，培養環境友善的觀念。

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