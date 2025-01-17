首屆就獲獎！花蓮「洄遊吧」獲食農教育傑出貢獻團體組優等

▲▼花蓮縣食農教育夥伴參選首屆國家食農教育傑出貢獻獎，洄遊吧榮獲優等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

食農教育法在2023年公布，為落實食農教育法及獎勵從事食農教育工作具有傑出貢獻者，農業部於113年度舉辦「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」。花蓮縣政府在去年辦理縣內初審，將初審通過名單提送農業部複審，食魚教育推廣業者洄遊吧榮獲團體組優等。

縣府表示，該獎項自去年5月20日至7月22日受理報名，全國將評選出15名對我國食農教育推動具有傑出貢獻的個人或團體，公開頒獎給予表揚。





縣長徐榛蔚表示，經過縣府邀請外部專家共同審查後，由花蓮縣政府推薦個人和團體參加複審，很高興縣內業者洄遊吧可以在眾多的競爭者中獲得團體組優等。洄遊吧獲獎實至名歸，縣府與有榮焉，洄遊吧以食農教育為企業發展主軸，而非如其他單位食農教育是營利活動的附屬活動，長期以花蓮特色漁業-定置漁法為主題開發食農教育課程活動，並且透過販售在地魚貨及加工食品，讓消費者藉由體驗及食用引發及實際支持永續食魚理念，高度具有推薦潛力，足做為其他團體的楷模。

▲洄遊吧以食農教育為企業發展主軸，長期以花蓮特色漁業-定置漁法為主題開發食農教育課程活動。

洄遊吧創辦人黃紋綺指出，花蓮在有機農業、永續漁業產業均具在地特色及亮點，結合食農教育、深度觀光旅遊體驗及SDGs永續發展主軸，進行產業六級化升級，歡迎大家到花蓮玩，體驗花蓮大山大海的永續生活。



徐榛蔚指出，食農教育與縣府長期推動的永續政策方向高度相符，食在地吃當季的做法不僅大幅降低食物里程，也讓食用的人可以了解生存環境中適合栽培的作物或是特色永續水產，連結農漁業與生活，除此之外也可以發展花蓮特色產業，結合低碳減碳、地方創生。而且食農教育的面向廣泛，幾乎每件與吃有關的事都可以和食農教育互相連結，歡迎大家一起投入辦理食農教育，共同發現花蓮亮點。

