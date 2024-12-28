南投首例！欣隆休閒農場力推食農教育　獲選國產蔬菜十大體驗路線

▲欣隆休閒農場入選「國產蔬菜十大體驗路線」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯欣隆休閒農場長年推行觀光、農業、旅遊和食農教育，不但成為南投縣第一家合法休閒農場，今年更入選農糧署「國產蔬菜十大體驗路線」，成為南投第一家入選農場。

縣政府指出，欣隆休閒農場位於草屯鎮南埔，眺望九九峰，主要栽培包括靈芝、巴西蘑菇、黑木耳、柳松菇、白玉菇、酒杯菇、珊瑚菇等新興食藥用菇蕈類，並推廣食農教育：遊客到農場看得到、摸得到、吃得到菇，更能親手DIY，從原料到製造菇類太空包，並將太空包帶回家，體驗菇菌類的生命過程，最後採收菇類、成為桌上佳餚。

縣長許淑華25日致贈「同業楷模」匾額祝賀，讚許業者一路走來，經營備受肯定；尤其從蔬果生產、採收、集貨、採收，加工或食材應用，付出許多心力推動食農教育體驗；縣府舉辦教育活動也會到該農場，讓孩子對在地食材有更深認識，這次「113年度國產蔬菜十大體驗路線評選活動」評選，欣隆在眾多競爭者中脫穎而出，「真的非常不容易」。

草屯欣隆休閒農場長洪懺洪表示，近年來，該農場致力於食農教育，不論大人或小孩，到農場不但可以學到農業知識，如何育種、栽培，也將活動融入休閒活動中，歡迎大家到農場體驗。