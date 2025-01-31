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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中點將／蔡其昌「贖罪心態」內戰氛圍淡？　何欣純想翻轉要拚1關鍵

▲蔡其昌、何欣純。（圖／資料照）

▲蔡其昌、何欣純。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

2026台中市長選舉藍綠都有不可輸的壓力，對現任國民黨籍的市長盧秀燕而言，為未來更上一層樓蓄積能量，能不能成功交棒是關鍵；而對身兼民進黨主席的總統賴清德來說，若能讓台中市藍天再次變綠地，便可打擊2028潛在對手盧秀燕，當然不可輕忽。不過，綠營人士私下評估，台中這一仗不樂觀，政治板塊本來就是藍大於綠，再加上盧秀燕佈局能力強，民進黨的人選想要贏，找出非傳統政治人物的個人特質，才能去吸引並催出選票。

盤點台中市長競爭人選，藍營方面，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都是熱門人選。江啟臣2018年就曾與盧秀燕爭取提名參選台中市長，僅以0.6個百分點落敗，這回能否捲土再戰頗受外界期待，而楊瓊瓔則長期經營地方，陸戰實力強，與盧秀燕更是交情好，若要爭取提名，初選勢必是個強敵。

綠營方面，立委何欣純已正式表態，近期也勤跑地方，而2022曾獲黨內徵召挑戰台中市長的立委蔡其昌則再次被點名，但對於參選與否卻態度低調。雖有幕僚透露，蔡其昌作為中職會長，有時候必須跟著球團走，也是會到地方，但有綠營人士分析，蔡其昌因日前世界棒強12強賽中台灣隊奪冠，聲勢水漲船高，若藉著這波努力去跑，應該是可以衝起來，可他或許有其他考量，態度確實不如何欣純積極。

該人士認為，蔡其昌上次選戰未能贏回台中，得票又創下台中縣市合併以來民進黨最低得票，因此面對2026，就他個人的觀察，「蔡其昌有點贖罪的心態」，期待能讓黨內其他有志者去拚。

至於何欣純，該人士指出，她很認真，也似乎是賴清德屬意的人選，雖最新的TVBS民調顯示，她的支持度對上其他人仍有落差，但離選舉還有將近2年時間，還可再拚。

該人士認為，在台中藍大於綠的板塊下，民進黨候選人的個人特質很重要，且台中越來越進步，市民也希望是能帶出改革感的人，更關鍵的是都會感，「過去幾任的台中市長，都是出自台中市區，而非縣區」。

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