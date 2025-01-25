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大罷免第一槍！國民黨部發動「罷惡委」連署　要罷免蔡其昌、何欣純

▲▼國民黨台中黨部發通知。（圖／翻攝人渣文本臉書）

▲國民黨台中黨部發通知。（圖／翻攝人渣文本臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台中市黨部日前正式通知，要發起「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，聲稱要罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，今（25日）和2月1日兩天擺攤連署罷免，讓原先藍綠罷免口水戰，正式打響第一槍。對此，蔡其昌僅回應，對於國民黨與盧市長的決定，自己都予以尊重，「但我始終相信大家會做出正確的選擇，請大家不用為我擔心！」

朝野對立升溫，民進黨團總召柯建銘喊出雙罷，要罷免41位國民黨區域立委，並要求立委服務處提供連署站點、立法院長韓國瑜，國民黨則不甘示弱嗆聲要「以罷制罷」，已經鎖定幾名綠委。此外，國民黨團未避免綠營透過修法時間差釋憲，直到昨日才送出選罷法罷免連署加嚴，但藍營分批處理的決定，恐怕反而錯失良機，按照覆議、總統公告等相關時程，即便昨送交政院，也難以趕上2月1日罷免開跑日。

而藍綠都喊出罷免行動，雖然國民黨主席朱立倫24日說，國民黨希望和，但不畏戰不怕戰，希望民進黨懸崖勒馬。國民黨台中市黨部仍正式開第一槍，發出通知，要發起「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，聲稱要罷免第一選區惡委蔡其昌、第七選區惡委何欣純，活動聯絡人則是國民黨台中市黨部的總幹事。

對此，何欣純則表示，謝謝大家熱情溫暖的擁抱！這些年感謝台中屯區鄉親一直給她力量，讓她能全心全意的為地方來爭取、來發聲，剛剛看到很多人為她說話，心中滿滿感動，她和蔡其昌，每天想的都只有怎樣才能讓故鄉台中、讓台灣更好，「謝謝你們用心守護」。

蔡其昌僅回應，對於國民黨與盧市長的決定，自己都予以尊重，「但我始終相信大家會做出正確的選擇，請大家不用為我擔心！」
 

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