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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擺脫「老國民黨」包袱！盧秀燕吸青年眼球　開創政治新媒體路

▲▼福建少棒隊回訪台灣day2，台中市長盧秀燕特地到場致意。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市長盧秀燕社群吸引許多年輕人關注。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

2024年大選雖然才剛結束，總統賴清德任期也尚未滿1年，但台中市長盧秀燕已被點名為2028年總統大選藍營共主。有藍營人士認為，盧秀燕除掌握藍營基本盤，盧也超越藍綠，甚至跟白營關係相當好，此外，盧秀燕「媽媽市長」形象吸引不少年輕族群喜愛，她一支分享學生送他偶像卡片的影片，竟有138萬觀看次數，8.2萬按讚數。爭搶年輕選票，可能是挑戰2028的必修學分，而近期盧的表現，在首投族的眼中，有望擺脫「老國民黨」包袱。

社群平台「Threads」可說是近期最吸引年輕人的社群平台，許多民進黨民代一窩蜂湧入Threads與年輕人互動，不過，仔細一看才發現，盧秀燕其實早在2023年暑假就已經加入Threads，甚至頭幾篇發文就已經有破百個按讚數、數十則網友回應。

細看盧秀燕的每則貼文可以看到，盧秀燕團隊除了適時地發布市政有關議題，同時也多分享生活化、有趣、輕鬆等議題為主，包含情人節時，盧秀燕會問大家如何歡度情人節、或是在社群平台上分享台中旅遊景點，吸引大家來討論，也分享年輕人喜愛的運動賽事。

一名盧秀燕社群平台操盤手分享，盧秀燕平時只要是分享輕鬆的議題，按讚的人數都不少，不過在去年6月時，有一篇影片讓他們內部嚇到，該則「黑馬」影片是在說，盧秀燕收到一名畢業生送的偶像照片的影片，短短30秒的影片有138萬觀看次數、8.2萬個讚、700多則回應，也有1.7萬次分享。

該操盤手認為，主要是這因為這則影片有很多年輕人轉傳，該名偶像也受到很多年輕人喜歡，因此瞬間增加許多觀看次數。團隊也發現，該次影片發布之後，盧秀燕的其他有趣影片觀看字數也帶動提升。

藍營人士分析，盧秀燕這幾年把台中經營得不錯，施政滿意度高，而國民黨老化速度快，年輕人選票少，盧秀燕除了要鞏固好原本的壯、老年族群外，未來若真的要往大位前進，青年族群是她必須下功課的地方，這樣對她爭取2028才有利。

另也有藍營人士分析，盧秀燕向來有「媽媽市長」之稱，如今從社群受眾可以看到，青少年也是她的重要粉絲群體。對於盧秀燕IG的建議，他認為，盧繼續保持她的溫暖、接地氣、跟得上時代，這樣就可以成功成功突破同溫層，不但吸引到與自己相仿的「媽媽級」粉絲，也吸引年輕人，盼未來盧秀燕可以開創出一條屬於她自己的政治新媒之路，翻轉「國民黨」的刻板印象。
 

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