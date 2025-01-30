　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

貼「臺彎尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌為民眾抱屈：看到很捨不得

▲▼臺灣尚勇春聯。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲民眾貼在大門的臺灣尚勇春聯，遭他人撕下。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍，中華職棒大聯盟會長、立法委員蔡其昌特別印製28萬份「臺灣尚勇」春聯紀念，一發放便引起瘋搶。但29日有民眾透露自己貼在大門的「臺灣尚勇」春聯竟遭到他人撕下。對此，蔡其昌發文為民眾抱屈，看到很捨不得！不論喜歡或不喜歡，都沒資格去破壞屬於他人心中的美好。

一位民眾29日曬出照片指出，左圖是「昨天除夕傍晚離開家去爸媽家圍爐前」，右圖則是「剛剛17:50回到家的狀態」，可見大門上的「臺灣尚勇」春聯已經遭到撕下，他則表示，自己是不是要真的裝一個監視器？

蔡其昌見到此貼文，隨即發文表示，看到很捨不得！這每一張臺灣尚勇的春聯都是大家辛辛苦苦領到的，更何況人家是貼在自己家門上，不論喜歡或不喜歡，都沒資格去破壞屬於他人心中的美好，大過年的破壞別人春聯。隨後該名民眾則回應「謝謝會長的分享跟鼓勵」！

貼文一出，吸引2.5萬網友按讚，更在留言區批評破壞春聯的人「毀人春聯，衰一整年」、「這已經犯了毀損罪了」。另外，也有網友表示「大陸可以貼嗎」，蔡其昌則幽默回應「可以。但是建議你收藏就好」。

▼蔡其昌曬出臺灣尚勇春聯。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲▼臺灣尚勇春聯。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李芷婷愛蛇逃家出走2個月！　她曝離奇過程
出國沒留神！長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤驚：要換了
快訊／15:54台南又震！　最大震度4級
「臺灣尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌抱屈：看到很捨不得
初二國道撞一團！4車連環撞　6人受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

回顧台灣黑鷹2次重大事故奪14命　沈一鳴上將殉職震撼國內外

貼「臺彎尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌為民眾抱屈：看到很捨不得

擺脫「老國民黨」包袱！盧秀燕吸青年眼球　開創政治新媒體路

親戚小孩要紅包如何應對？　黃國昌幽默提「我有欠你喔」網友笑翻

藍青年認同危機！如何掀起年輕人「藍潮」？　先瞄準世代貧窮

大年初二柯媽媽現身城隍廟求平安！　透露柯文哲見到父親一直哭

桃園點將／基層憂無母雞帶頭　綠2潛在人選鴨子划水盼扭轉頹勢

「宜蘭女婿」回娘家　蔣萬安Po與妻騎車照：老婆說「蛇」麼都好

初二喊「民眾黨是我的娘家」　蔡壁如：參與補選是對家的一份承擔

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

回顧台灣黑鷹2次重大事故奪14命　沈一鳴上將殉職震撼國內外

貼「臺彎尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌為民眾抱屈：看到很捨不得

擺脫「老國民黨」包袱！盧秀燕吸青年眼球　開創政治新媒體路

親戚小孩要紅包如何應對？　黃國昌幽默提「我有欠你喔」網友笑翻

藍青年認同危機！如何掀起年輕人「藍潮」？　先瞄準世代貧窮

大年初二柯媽媽現身城隍廟求平安！　透露柯文哲見到父親一直哭

桃園點將／基層憂無母雞帶頭　綠2潛在人選鴨子划水盼扭轉頹勢

「宜蘭女婿」回娘家　蔣萬安Po與妻騎車照：老婆說「蛇」麼都好

初二喊「民眾黨是我的娘家」　蔡壁如：參與補選是對家的一份承擔

直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

重案回顧／長髮哥中捷壓制洪淨！引動漫金句：欣梅爾一定會這麼做

36歲女與波音737「熱戀9年」！性愛細節曝...如今宣布分手了

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　今晚明晨跌破10度

Netflix「一鍵下載」整季影集！ iOS版推新功能　不再怕漏集數

NBA接軌國際籃球　聯盟主席考慮每節改打「10分鐘」

法國女人「不費力的時髦」全靠4件時尚單品！百搭經典此生必收

台東市殯儀館春節爆冰櫃不足　家屬悲傷淚求：哪裡存放遺體

米可白賣餅被客人當面批「演戲木頭」　高EQ應對苦笑：是要多深度

苗栗玉清宮初一國運籤出爐！「人民」下下籤「五穀」中平

政治熱門新聞

初二回娘家　蔣萬安Po與妻騎車照

DeepSeek遭質疑竊取模型　他揭6問題

曾預言武則天坐天！南鯤鯓國運籤抽下下籤　游盈隆：給當權者啟示

大年初二柯媽媽現身城隍廟求平安！　透露柯文哲見到父親一直哭

民眾貼「臺彎尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌不捨發聲

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九三希望

新北3處賞櫻景點曝光！　淡水、汐止、石碇賞山櫻花

再戰2026？王浩宇：I will be back 中壢

桃園點將／基層憂無母雞帶頭　綠2潛在人選鴨子划水盼扭轉頹勢

諷傅崐萁、黃國昌弄巧成拙　賴中強點「這規定」能讓罷免適用舊法

回顧台灣黑鷹2次重大事故奪14命　沈一鳴上將殉職震撼國內外

親戚小孩要紅包如何應對？　黃國昌幽默提「我有欠你喔」網友笑翻

藍營鎖定罷免吳沛憶　賴清德、蔡英文初一「雙總統」規格助陣聯防

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

更多熱門

相關新聞

再戰2026？王浩宇：I will be back 中壢

再戰2026？王浩宇：I will be back 中壢

2021年被罷免的前民進黨桃園市議員王浩宇，昨（29）大年初一在臉書表示，已經習慣安逸生活，原本對選舉還好，但最近看到小草囂張嗆「選不贏民眾黨」，因此2014年站在路口300多天的鬥志又回來了，「I will be back. 中壢」。

傳李珠珢簽約金1千萬　網曝更關心1事

傳李珠珢簽約金1千萬　網曝更關心1事

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

蔡英文過年貼春聯　為對齊拿尺量：有人跟我一樣嗎？

蔡英文過年貼春聯　為對齊拿尺量：有人跟我一樣嗎？

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！

關鍵字：

蔡其昌臺灣尚勇民進黨中華職棒春聯

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

5組絕美明星孕婦寫真

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面