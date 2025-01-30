貼「臺彎尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌為民眾抱屈：看到很捨不得

▲民眾貼在大門的臺灣尚勇春聯，遭他人撕下。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍，中華職棒大聯盟會長、立法委員蔡其昌特別印製28萬份「臺灣尚勇」春聯紀念，一發放便引起瘋搶。但29日有民眾透露自己貼在大門的「臺灣尚勇」春聯竟遭到他人撕下。對此，蔡其昌發文為民眾抱屈，看到很捨不得！不論喜歡或不喜歡，都沒資格去破壞屬於他人心中的美好。

一位民眾29日曬出照片指出，左圖是「昨天除夕傍晚離開家去爸媽家圍爐前」，右圖則是「剛剛17:50回到家的狀態」，可見大門上的「臺灣尚勇」春聯已經遭到撕下，他則表示，自己是不是要真的裝一個監視器？

蔡其昌見到此貼文，隨即發文表示，看到很捨不得！這每一張臺灣尚勇的春聯都是大家辛辛苦苦領到的，更何況人家是貼在自己家門上，不論喜歡或不喜歡，都沒資格去破壞屬於他人心中的美好，大過年的破壞別人春聯。隨後該名民眾則回應「謝謝會長的分享跟鼓勵」！

貼文一出，吸引2.5萬網友按讚，更在留言區批評破壞春聯的人「毀人春聯，衰一整年」、「這已經犯了毀損罪了」。另外，也有網友表示「大陸可以貼嗎」，蔡其昌則幽默回應「可以。但是建議你收藏就好」。

▼蔡其昌曬出臺灣尚勇春聯。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）