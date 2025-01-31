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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中點將／接班盧秀燕？　藍營：江啟臣是難得的「兩棲政治人物」

▲立法院審查中央政府總預算三讀，副院長江啟臣落槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕的任期將於2026年結束，國民黨、民進黨兩黨開始佈局下屆市長選舉，以國民黨而言，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔似乎都有意願參選，其中以江呼聲最高，甚至在多份民調上，江不管是對上民進黨立委蔡其昌，或是立委何欣純都是暫居領先地位。藍營人評江啟臣是「兩棲政治人物」，不僅是本土派，又有中央行政歷練，符合選民期待，對於江接棒盧秀燕很有信心。

對於江啟臣及楊瓊瓔誰出來參選比較好，地方人士表示，兩人各有千秋，楊瓊瓔省議員出身，之後轉戰立委，基層實力雄厚，且還有副市長的行政歷練，以台中來說是資歷很完整個人選，且楊瓊瓔在縣區有一定實力，但支持者多屬年紀較長得民眾，要打入市區可能相對辛苦一些。

《TVBS》近日公布2026年台中市長最新民調顯示，若國民黨派出江啟臣，對決民進黨可能人選的蔡其昌、何欣純、陳世凱，皆呈現領先態勢；若江啟臣單獨對決頗具戰力的蔡其昌，則以43%的支持度領先民進黨對手7個百分點。經交叉分析，蔡其昌在40歲以下的支持度有明顯優勢，達到57%；40歲以上市民則有過半支持江啟臣，分水嶺相當明顯。

藍營人士分析，雖然江啟臣尚未對外宣布要參選，但從江啟臣近期勤走基層就可以感受到他已磨刀霍霍，日前他接受廣播專訪時，被問到是否會出來選台中？他則說，「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢而為、全力以赴」；年前他到東勢市場發春聯時，也有支持者興奮的與他合照，甚至直接上前喊出「江市長」。

藍營人士表示，江啟臣的學經歷都相當優秀，現在又是立法院副院長，也曾當過國民黨主席，江不管對於黨，對行政體系，或是地方市政都相當熟稔；此外，江啟臣有草根性，又有國際觀，對於外交又有自己的見解，可說是難得的「兩棲政治人物」。

但台中市長盧秀燕的票能否轉移到江啟臣，則是目前江啟臣隱憂之一，盧秀燕吸引年輕家庭，民眾對於她的「媽媽形象」也很買單，但從近日民調可以看到，江啟臣的支持者多介於40歲以上，江啟臣如何吸收盧秀燕的年輕支持者，將會是他的一大考驗。

藍營人士直言，地方普遍認為江啟臣出線機率高，且盧秀燕和江啟臣同台時曾說過「接下來要接棒」這種話，地方上不會讀不懂，但目前看來，楊瓊瓔也還沒有要放棄，後續到底是誰出線，恐要看盧秀燕的協調能力了。

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