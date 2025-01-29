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新北點將／國民黨2026不能輸的壓力！　李四川出線呼聲高

▲▼台北市副市長李四川（左）、新北市副市長劉和然（中）、國民黨立委洪孟楷（右）。（組圖／ETtoday資料照）

▲台北市副市長李四川（左）、新北市副市長劉和然（中）、國民黨立委洪孟楷（右）。（組圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

距離2026九合一選舉雖然還有一段時間，不過新北市為全台最大票倉，國民黨拚交棒，也有著「不可輸」的壓力。目前已被點名的藍營人士包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及立委洪孟楷。根據幾次公開的民調顯示，李四川勝算最高，儘管李四川並未表態是否參選，但似乎已被藍營內部視為不二人選。

國民黨自2005年起已在新北市連續3屆拿下首長寶座，2022年九合一大選時，侯友宜更是以115萬2555票、62.42%得票率，成功連任新北市長，因此，國民黨在新北市可說已佔有相對優勢。

而對於目前被點名的李四川、劉和然，以及洪孟楷。藍營人士分析，李四川具備中央、黨政、地方執政經驗，擔任過北北高副市長，也有全國知名度，是相當強的市長人選，雖然李四川至今沒有表態，但最明顯的轉捩點，就是蔣萬安面對台北市快跌破250萬人口、無法再找第三副市長前夕，緊急在9月將副秘書長張溫德升成副市長；張溫德與李四川專業相似，過去督導的局處業務也完全重疊，不免讓人覺得在為李四川2026可能離開北市府做準備。

藍營表示，近期李四川態度也開始趨於曖昧，雖說「別急著替我找工作」，但沒有明確拒絕與否認，且近日李四川對市長選舉的想法應有鬆動，從他近期動向來看，臉書文章有略增趨勢，且李無論是臉書或對媒體回應，都開始主打「務實」形象，加上臉書文都是親自撰寫，並非透過專業社群小編，讓人有種「貼近基層」的感覺。

此外，藍營人士透露，黨內開始有些壓力，認為劉和然「不成氣候」；而比較李四川與立委洪孟楷，李給人更「穩重、熟悉市政」感，撇除年齡差異，畢竟李待過台北市、新北市、高雄市政府，尤其是在蔣市府時期表現特別亮眼，無論是基泰大直案或颱風來臨時，專業度都遠超蔣萬安。

對於劉和然，藍營人士分析，劉從基層做起，一路都在新北市歷練，是推動從台北縣到新北市時期的重要人物，目前默默經營基層，不分藍綠廣結善緣，且侯請假參選總統期間，都是由劉代理出席各種活動，就連現在侯友宜出席市府活動，劉和然也經常跟隨在側，但劉和然最大的缺點就是他都待在公務員體系，知名度不高，若最後國民黨真的推派劉出戰，拓展知名度是很重要的關鍵。

至於洪孟楷，他曾在日前接受專訪時表示，「誰民調高就是全力支持」，他也鬆口表示，如果是他民調最高，一定全力爭取贏的機會。

藍營人士分析，他擔任五年立委，也有地方行政和黨務經驗，是被點名的候選人中最年輕的一位，卻毫不畏戰，面對民進黨長期執政，若成為市長候選人，將可以引領全國選戰。但目前在立委第2任期，資歷尚淺，若表態參選可能會引發地方資深老將不滿聲浪，且新北幅員遼闊，洪若真的要參選，必須外溢到其他選區。

至於到底誰適合接棒新北市長一職，藍營人士直言，2026年新北市長選舉除代表侯友宜的政治能量能否延續、在藍營總體戰略上，北部身為大票倉又是藍營優勢區域，若新北市不能守住，2028年總統大選藍營在北台灣的串連也可能出現問題，因此新北市是國民黨必須守住的防線。

一名國民黨籍新北市議員也呼籲，民進黨無論蘇巧慧或林右昌，都已經開跑，藍營不能坐等綠營廝殺，必須儘快起跑，展現企圖。
 

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