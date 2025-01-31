比特幣價值飆升！　奢侈品牌考慮提供「加密貨幣支付」服務

▲越來越多奢侈品牌開放以比特幣作為支付方式。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）的價值不斷飆升，吸引越來越多奢侈品牌的注意，決定開始提供以加密貨幣為支付方式，開拓新財富來源的同時，建立加密貨幣投資者的品牌忠誠度。

根據《路透社》報導，目前提供加密貨幣支付的品牌僅有LVMH旗下的Hublot和Tag Heuer，以及開雲集團（Kering）旗下的Gucci和Balenciaga。隨著比特幣價格上漲，越來越多奢侈品牌和零售商，開始嘗試提供加密貨幣支付

法國高端百貨公司Printemps近日也宣布，將與全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）和法國金融科技公司Lyzi合作，接受比特幣和以太幣（ethereum）支付，成為歐洲首個接受加密貨幣的百貨公司。

幣安法國公司總裁普林克（David Princay）表示，公司正在與其他奢侈品牌洽談，「我們已經接到不少電話，這確實引發了關注。」

奢侈打火機與鋼筆製造商S.T. Dupont計劃在2024年聖誕假期前，在巴黎的兩家分店接受加密貨幣支付。郵輪公司維珍郵輪（Virgin Voyages）去年12月首次推出接受比特幣作為支付選項的產品，就是一張價值12萬美元的年票，可在其郵輪上航行一年。

監管機構長期以來警告，比特幣等加密貨幣屬於高風險資產，在現實生活中的用途有限，且高度波動性也是其作為支付方式的障礙之一。

但美國總統川普（Donald Trump）承諾支持電子貨幣的友善監管，這也讓比特幣的價值破紀錄上漲。標普分析師指出，金融市場中的區塊鏈創新可能增加加密貨幣的可預測性，這改變了人們對加密貨幣的看法。