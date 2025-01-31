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被川普點名「67死空難」他害的　美前同志運輸部長反擊了

▲▼布塔朱吉（Pete Buttigieg）。（圖／路透）

▲布塔朱吉是美國第一位公開出櫃的內閣成員。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國航空客機29日晚間與美軍黑鷹直升機相撞墜河，兩機67人全部罹難。對此，總統川普批評民主黨政府推行的「多元、平等、包容」（DEI）計畫，甚至直接點名拜登的運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），而布塔朱吉也火速反擊。

川普談及空難時指出，拜登政府推動DEI計畫，在聯邦機構任用不適任人才，其中也包括聯邦航空總署（FAA），才會釀成飛安危機，並且點名了布塔朱吉。

川普表示，布塔朱吉是DEI的「大贏家」，以前擔任印第安納州南本德市（South Bend）市長時，就把「城市搞得一團糟」，運輸部長任內更是一場「災難」，「現在他就會說一堆廢話而已。」

記者追問，飛機相撞原因仍在調查中，何以得出失事肇因與DEI有關的結論時，川普回應，「因為我有常識，懂嗎？不幸的是，很多人都沒有。」

現年43歲的布塔朱吉是美國第一位公開出櫃的內閣成員，與丈夫領養2名小孩。

他在X發文痛批川普「令人厭惡」，「家屬悲慟之際，川普應該領導人們，而不是撒謊。我們把安全置於第一優先，降低了差點發生的事故，強化塔台控制。在我們的監管之下，數百萬個航班之中，商業航空的墜機死亡人數為0。」

布塔朱吉指出，川普負責掌控軍隊與FAA，「他首先採取的行動之一，就是開除和停職一些協助維護空中安全的關鍵人員。是時候讓總統展現真正的領導能力，並且解釋他將做些什麼，避免這種情況再次發生。」

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