被川普點名「67死空難」他害的　美前同志運輸部長反擊了

▲布塔朱吉是美國第一位公開出櫃的內閣成員。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國航空客機29日晚間與美軍黑鷹直升機相撞墜河，兩機67人全部罹難。對此，總統川普批評民主黨政府推行的「多元、平等、包容」（DEI）計畫，甚至直接點名拜登的運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），而布塔朱吉也火速反擊。

川普談及空難時指出，拜登政府推動DEI計畫，在聯邦機構任用不適任人才，其中也包括聯邦航空總署（FAA），才會釀成飛安危機，並且點名了布塔朱吉。

川普表示，布塔朱吉是DEI的「大贏家」，以前擔任印第安納州南本德市（South Bend）市長時，就把「城市搞得一團糟」，運輸部長任內更是一場「災難」，「現在他就會說一堆廢話而已。」

記者追問，飛機相撞原因仍在調查中，何以得出失事肇因與DEI有關的結論時，川普回應，「因為我有常識，懂嗎？不幸的是，很多人都沒有。」

Despicable. As families grieve, Trump should be leading, not lying. We put safety first, drove down close calls, grew Air Traffic Control, and had zero commercial airline crash fatalities out of millions of flights on our watch.

President Trump now oversees the military and the… — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) January 30, 2025

現年43歲的布塔朱吉是美國第一位公開出櫃的內閣成員，與丈夫領養2名小孩。

他在X發文痛批川普「令人厭惡」，「家屬悲慟之際，川普應該領導人們，而不是撒謊。我們把安全置於第一優先，降低了差點發生的事故，強化塔台控制。在我們的監管之下，數百萬個航班之中，商業航空的墜機死亡人數為0。」

布塔朱吉指出，川普負責掌控軍隊與FAA，「他首先採取的行動之一，就是開除和停職一些協助維護空中安全的關鍵人員。是時候讓總統展現真正的領導能力，並且解釋他將做些什麼，避免這種情況再次發生。」

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