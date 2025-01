被川普點名「67死空難」他害的　美前同志運輸部長反擊了

▲布塔朱吉是美國第一位公開出櫃的內閣成員。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國航空客機29日晚間與美軍黑鷹直升機相撞墜河,兩機67人全部罹難。對此,總統川普批評民主黨政府推行的「多元、平等、包容」(DEI)計畫,甚至直接點名拜登的運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg),而布塔朱吉也火速反擊。

川普談及空難時指出,拜登政府推動DEI計畫,在聯邦機構任用不適任人才,其中也包括聯邦航空總署(FAA),才會釀成飛安危機,並且點名了布塔朱吉。

川普表示,布塔朱吉是DEI的「大贏家」,以前擔任印第安納州南本德市(South Bend)市長時,就把「城市搞得一團糟」,運輸部長任內更是一場「災難」,「現在他就會說一堆廢話而已。」

記者追問,飛機相撞原因仍在調查中,何以得出失事肇因與DEI有關的結論時,川普回應,「因為我有常識,懂嗎?不幸的是,很多人都沒有。」

Despicable. As families grieve, Trump should be leading, not lying. We put safety first, drove down close calls, grew Air Traffic Control, and had zero commercial airline crash fatalities out of millions of flights on our watch.

President Trump now oversees the military and the…