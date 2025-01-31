黑鷹撞上美航客機！《華郵》曝「2致命原因」　釀20多年最慘空難

▲美國發生20多年來最嚴重航空事故。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／CTWANT

美東時間29日晚間20時48分，載著64人的美鷹航空5342號班機於降落時，在機場附近的波多馬克河上空與1架乘載3名陸軍官兵的美國陸航UH-60黑鷹直升機相撞，導致2架飛機均墜入波多馬克河，有關單位至今已發現28具遺體，判定無人生還。對此，專家告訴《華盛頓郵報》，短跑道及交叉重疊的飛行路線，可能是導致這起美國20多年來最嚴重航空事故的主因。

《華盛頓郵報》在空難後採訪了多位航空專家，並探討了可能導致該起致命事故的原因。美國航空前華盛頓飛行員賴特（John Wright）表示，美鷹航空5342號班機要降落的雷根民用機場，是距離華盛頓最近的機場，最初建造的目的是用於私人或政府班機，以將貴賓直接送往首都，機場規模較小，也是該地區唯一的機場。

該機場7000英尺的跑道長度，幾乎只有為容納大型商用飛機而建造的13000英尺標準跑道的一半，因此飛機的著陸非常困難。不過，賴特也堅稱，「雷根國際機場完全可以安全運營，畢竟我已經這樣飛了50年。」

除了跑道較短之外，交叉重疊的飛行路徑可能也是導致該起悲劇的原因之一。根據官方飛行地圖，軍用直升機和海岸警衛隊直升機經常在河上低空飛行，與雷根國際機場起降航線繁忙的飛機共享一片空域。

多年來，機場周圍的天空及跑道上的擁擠問題一直引發安全疑慮。「這裡就像一個繁忙的蜂巢」，美國聯合飛行員協會的發言人表示，雷根機場附近的交通流量很大。

飛機航空律師兼前飛行員布勞克爾（Jim Brauchle）則告訴《華盛頓郵報》，直升機的飛行高度不得超過200英尺，而飛機則應在500英尺左右。然而由於飛機降落時必須下降高度，因此導致相撞。

對此，賴特也表示，無論如何，直升機「當時都不應該在任何高度穿越民航機的飛行路徑」，雖然與民用飛行員不同的是，軍用直升機機組人員有偏離航線的自由，但他們有義務「觀察並避開」其他飛機。

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