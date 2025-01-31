已尋獲40多具遺體！美航撞黑鷹搜救行動　將開始「打撈飛機殘骸」

▲美航客機與黑鷹直升機相撞，兩機乘客與機組員，一共67人全數罹難。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國航空客機29日晚間與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），兩機67人全部罹難。根據最新消息，目前已經尋獲40多具遺體，而搜救行動也將進入下一個階段，開始打撈機體殘骸。

CNN引述多名消息人士說法報導，截至美東時間30日傍晚，隨著當天搜救任務結束，一共已有40多具遺體被打撈上岸。

一名執法部門消息人士表示，由於白天日照加上河水條件，30日的潛水任務已經結束。救援人員意識到，不需要把機體殘骸打撈起來，就能夠尋獲的罹難者遺體，已經全部被找到。

華盛頓特區消防局指出，潛水員30日已經搜索了墜機現場所有「可抵達區域」。調查與復原工作仍在積極進行中，國家運輸安全委員會（NTSB）與潛水員31日將展開飛機殘骸的搜尋與打撈作業。

▲迄今已有40多具遺體被打撈上岸。（圖／路透）



NTSB也透露，美國航空客機的2個黑盒子，也就是飛行數據紀錄儀、駕駛艙語音紀錄儀，也都已經被找到，預計30天內公布初步報告。

此外，美國航空將於31日恢復堪薩斯州威奇托（Wichita）飛往雷根國家機場（DCA）的航班。這個直飛航班自從2024年1月8日起每天營運，直到29日失事。

一名公共安全官員表示，現在華盛頓特區官員、消防部門首長，NTSB、美國航空與其他官員，正在援助中心會面罹難者家屬。