美航撞黑鷹67死！妻剛說「20分鐘後降落」就斷聯　尪嘆：只能祈禱

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美國華盛頓特區（Washington D.C.）當地時間29日晚間發生一起重大空難事故，美國航空一架從堪薩斯州（Kansas）威奇托（Wichita）起飛的客機，與軍方的黑鷹直升機相撞後爆炸墜入波多馬克河（Potomac River），2架飛機共67人全數罹難。令人難過的是，其中一名乘客的丈夫說到，客機準備降落前20分鐘，妻子才傳訊給他。

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，男子拉扎（Hamaad Raza）表示，他26歲的妻子坐上了那架失事的美國航空5342航班，「她傳訊息給我說，他們將在20分鐘後降落。但我的其他簡訊都沒有成功送出去，那時我才意識到可能有事發生了」。

「我只是祈禱，希望有人能把她從河裡拉出來。這就是我唯一能做的，我只能向上帝祈禱。」拉扎嘆氣道，他的妻子是到威奇托出差，而她從不覺得坐飛機是件舒服的事情。拉扎向記者展示他與妻子的簡訊內容，記者則無奈形容，這是他職業生涯中「最令人心碎的採訪之一」。

美國航空子公司PSA航空公司（PSA Airlines）5342號班機，在爆炸墜河後斷成兩截，沉入約7英尺（約2.1公尺）深的冰冷河水中，而黑鷹直升機也呈上下顛倒狀。據悉，客機上載有60名乘客及4名機組人員，黑鷹直升機上有3位士兵，目前共30多具遺體被打撈出。

現任總統川普（Donald Trump）則在白宮新聞發布會宣布，機上67人全數罹難。

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