塔台人力配置有問題釀禍？　美官員：「1人顧2職位」很正常

▲美國航空客機與美軍黑鷹直升機相撞，機上67人恐全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國航空客機29日晚間在華盛頓特區附近與黑鷹直升機相撞，根據聯邦航空總署（FAA）初步安全報告，當時雷根國家機場機場塔台僅有1名航空管制員負責指揮調度，也讓外界質疑這樣的人力配置是否「不正常」。不過有專家就指出，由1名航管員負責多項業務的情況並不罕見。

根據CNN報導，美國國家航空交通管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）主席尼克·丹尼爾斯（Nick Daniels）表示，航管員要同時處理多項業務的情況其實並不罕見，因為當航管員休息、換班或交通量低時，這些工作會由一人負責。

一名航管人員曾向CNN透露，事發當時，有一名塔台管制員同時負責2個職位，並同時管理當地航班與直升機交通。

對此，丹尼爾斯指出，這項工作本身極為複雜，必須應對天氣變化、飛行流量調整及空域狀況的變動，因此有時會合併不同的塔台職位，這樣的配置很正常。而對於具體細節，他則表示無法評論，因為事故仍在調查中。

▲當局打撈起美國航空客機殘骸。（圖／路透）



根據《美聯社》報導，美國聯邦航空管理局（FAA）長期面臨管制員人力短缺問題，而疲勞工作也被視為可能導致工作失誤的重要原因之一。因此FAA在2024年夏天承諾，會在2025年延長管制員輪班時的最短休息時間。

根據FAA與美國國家航空交通管制員協會達成的協議，輪班制管制員更換班次的間隔休息時間必須達10小時，夜班班次前後的休息時間則要求至少要12小時，同時限制連續加班的次數。

FAA前署長邁克·惠特克（Mike Whitaker）曾於2024年9月表示，FAA已達成 2024年招募1800名新管制員的目標，但航空業界高層仍擔憂人手短缺問題將持續存在。

調查人員目前仍在努力釐清這起空難的原因，但根據《美聯社》取得的FAA初步報告，事發時確實只有1名管制員負責2個不同的管制職位。