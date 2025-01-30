柬埔寨男童為討生活「會16種語言」爆紅　長大後現況曝光

▲柬埔寨多年前有一名14歲男童沙利在街上賣紀念品，被觀光客發現他會16種語言。（圖／翻攝自Instagram）



圖文／CTWANT

柬埔寨吳哥窟是世界知名觀光勝地，壯麗美景吸引來自各地的人前去朝聖，多年前當地有一名14歲男童沙利（Thuch Salik）在在街上販賣紀念品，為了討生活竟會16種語言，被一位觀光客拍下PO網，一夕爆紅。來自貧窮家庭的沙利後來獲得富豪贊助，順利完成學業，如今21歲的他已成為一名人氣網紅，讓家人過上好日子。

綜合外媒報導，柬埔寨一名男童沙利來自家境清寒，家裡負債逾6萬美元（約新台幣180萬元），他的父親是一名畫家但畫作賣不出去，甚至認為小孩子讀書沒用，要沙利輟學去街上賣紀念品，賺錢幫助家庭。不過喜歡讀書的沙利，沒有放棄學習，平日出門工作時，透過與來自各國的觀光客交流，竟自學16種語言，也讓他多賣出不少紀念品。

▲沙利爆紅後受到大陸企業贊助完成學業，如今21歲的他成為一名直播網紅。（圖／翻攝自Instagram）



在2018年有一名女子到柬埔寨吳哥窟旅遊，碰見沙利兜售紀念品的樣子，自然切換多種語言，她隨手拍下並上傳網路，短時間吸引超過600萬次觀看，沙利也一夕爆紅；有陸媒特地去採訪沙利，沙利表示自己很喜歡中國，「最喜歡講中文，長大夢想去北京讀大學」。

沙利的一席話被浙江海亮集團青睞，決定贊助他完成高中、大學甚至到碩士和博士的學業，2019年沙利和家人獲得到大陸旅行的機會，後來沙利也赴大陸完成學業。如今21歲的沙利已是一名會打扮的帥哥，還經過培訓公司成為一名直播網紅，透過直播和接業配，生活大為改善，讓家人從此也能過上好日子。

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