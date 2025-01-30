　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

▲砂糖橘是不少人愛吃的水果之一。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

圖文／CTWANT

砂糖橘又稱為「沙糖橘｣、「珍珠蜜柑｣，除了果實小巧玲瓏外，口感更是香甜。但最近有網友發現，吃完砂糖橘皮膚變黃色，甚至網路上還謠傳「砂糖橘含大量果糖致癌」，也讓民眾不免心慌慌。對此，大陸中華預防醫學會健康傳播分會解答了。

綜合陸媒報導，中華預防醫學會健康傳播分會常委鐘凱說到，柑橘本身含有β-胡蘿蔔素、天然色素，若短時間內大量食用，人體無法及時代謝，就會造成「胡蘿蔔素血症」，此時皮膚可能開始泛黃，「不過，只要停止食用，皮膚顏色很快就會恢復正常」。

關於有傳言稱「砂糖橘含有大量果糖，會促進腫瘤生長」，中國農業大學食品學院營養與食品安全系教授范志紅解釋，如果過量攝取果糖，確實對健康不利，但一般來說正常的食用量並不會出問題，而相關研究表明，必須每天吃好幾十克果糖，也就是吃好幾斤水果、喝大量果汁，才可能攝取過量。

報導指出，比起其他柑橘類水果，砂糖橘的含糖量非常高，大約在11%左右，只要吃10顆就達到了人一天的糖攝取上限。專家也提醒，吃了砂糖橘若出現「一吃就停不下來」、「上火」的感覺，其實意味著糖分已經攝取過多。

值得注意的是，口腔若處在高糖分的環境中，將是細菌滋生的溫床，如果不及時漱口，可能會有口舌生瘡、牙齦紅腫的症狀。而糖分吸收能力較差的人，在吃下大量的糖後，恐出現口渴、喉嚨痛等狀況。

另外，專家建議，一天最多吃1至2顆橘子為佳，但由於柑橘類水果鉀含量高，腎功能異常的民眾在食用時，應遵循醫囑，避免使得血鉀過高；而糖尿病患者，只要在血糖控制穩定的情況下，每天也可食用拳頭大小的橘子1個；至於患有消化系統疾病（如胃食道逆流、胃酸分泌過多導致的胃潰瘍等）的人，則不建議食用有機酸含量較多的柑橘類水果，以免加重病情。

延伸閱讀
媽問除夕夜「為何沒去婆家幫忙」？人妻炸鍋回嘴1句　網：幹嘛結婚？
月薪5萬女友邀碩士男同居　他被討租金不爽：水電我還全包
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
母女散步一半踢到化石　鑑定距今達逾4億年
過年久坐、大魚大肉易「爆痔」！醫師教你3招過好年
美航空難研判全數罹難　官員：黑鷹找到1具遺體
快訊／高雄小港工廠大火　消防局出動36車69人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

陸母子看電影「霸佔別人座位」　全場300觀眾抵制獲退票

陸年輕人流行換房過年　節省旅遊開銷

陸春節電影票房將破130億　動畫片《哪吒》領頭兩天賣近40億元

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

大陸年輕人瘋求神　不求姻緣只求財

辣條起源地　湖南零食稱霸陸年貨市場

被問「偷竊OpenAI技術」　DeepSeek：做AI誰不是站巨人肩膀上？

內衣塞蟒蛇！女子胸前怪怪的　海關一查傻眼：牠還在動

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

陸母子看電影「霸佔別人座位」　全場300觀眾抵制獲退票

陸年輕人流行換房過年　節省旅遊開銷

陸春節電影票房將破130億　動畫片《哪吒》領頭兩天賣近40億元

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

大陸年輕人瘋求神　不求姻緣只求財

辣條起源地　湖南零食稱霸陸年貨市場

被問「偷竊OpenAI技術」　DeepSeek：做AI誰不是站巨人肩膀上？

內衣塞蟒蛇！女子胸前怪怪的　海關一查傻眼：牠還在動

男女春節登山遇降雪...初一失溫求救　空勤直升機今救回

高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

過年必追5大超火韓劇！現在撥打的電話、淚之女王劇情緊湊又浪漫

美到公車廣告都是她！22歲「英中混血名模」封廣告新寵　來台1年爆紅

春節大快朵頤「5行為」易加重攝護腺肥大　醫揭4大改善撇步

資安公司：DeepSeek大量敏感資料暴露於網路

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

謊稱要檢查傷口！騙子假冒醫生　向產婦索私密處照片

不斷更新／韓星活動2月售票看這裡！　泰妍首攻大巨蛋準備開搶

不甩整形傳言！趙露思10條正能量語錄　活成自己喜歡的樣子

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

大陸熱門新聞

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

母子看電影「霸佔別人位」　全場300人退票

甄嬛全家被流放之地！　解密堪比「黃泉路」的寧古塔

舅新年帶「整車禮物」　外甥女瞬間眼神死

中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉了

中共認了！緬甸有「36個中國詐團」雇傭超過10萬人

被問「偷OpenAI技術」　DeepSeek：無奈

影／28年前他曾飛越黃河！

女子胸前怪怪的　海關一查傻眼：有活蟒蛇

央視春晚機器人跳扭秧歌　最後被扶下台

動畫《哪吒》領頭　陸春節電影票房將破130億

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

全紅嬋回家過年　遭瘋狂遊客包圍

時隔7年！王菲再登春晚…陸網感動

更多熱門

相關新聞

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

過年期間總會遇到突發狀況，有位網友分享，中午家裡發紅包，叔叔給姪子包了6000元，結果姪子當場拆開來看說「怎麼6000而已？」隨後叔叔從裡面抽出5400元，姪子馬上大哭反悔，讓原Po嘆「他真的完美詮釋什麼叫從小教育。」

轎車失控衝進店　1物奇蹟替老闆擋災

轎車失控衝進店　1物奇蹟替老闆擋災

木柵101歲人瑞失聯　狂騎三輪車20公里

木柵101歲人瑞失聯　狂騎三輪車20公里

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

比ChatGPT還強！網紅「1招買刮刮樂」竟中100萬

比ChatGPT還強！網紅「1招買刮刮樂」竟中100萬

關鍵字：

周刊王砂糖橘

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面