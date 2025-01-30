吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

▲砂糖橘是不少人愛吃的水果之一。（示意圖／翻攝自PIXABAY）



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砂糖橘又稱為「沙糖橘｣、「珍珠蜜柑｣，除了果實小巧玲瓏外，口感更是香甜。但最近有網友發現，吃完砂糖橘皮膚變黃色，甚至網路上還謠傳「砂糖橘含大量果糖致癌」，也讓民眾不免心慌慌。對此，大陸中華預防醫學會健康傳播分會解答了。

綜合陸媒報導，中華預防醫學會健康傳播分會常委鐘凱說到，柑橘本身含有β-胡蘿蔔素、天然色素，若短時間內大量食用，人體無法及時代謝，就會造成「胡蘿蔔素血症」，此時皮膚可能開始泛黃，「不過，只要停止食用，皮膚顏色很快就會恢復正常」。

關於有傳言稱「砂糖橘含有大量果糖，會促進腫瘤生長」，中國農業大學食品學院營養與食品安全系教授范志紅解釋，如果過量攝取果糖，確實對健康不利，但一般來說正常的食用量並不會出問題，而相關研究表明，必須每天吃好幾十克果糖，也就是吃好幾斤水果、喝大量果汁，才可能攝取過量。

報導指出，比起其他柑橘類水果，砂糖橘的含糖量非常高，大約在11%左右，只要吃10顆就達到了人一天的糖攝取上限。專家也提醒，吃了砂糖橘若出現「一吃就停不下來」、「上火」的感覺，其實意味著糖分已經攝取過多。

值得注意的是，口腔若處在高糖分的環境中，將是細菌滋生的溫床，如果不及時漱口，可能會有口舌生瘡、牙齦紅腫的症狀。而糖分吸收能力較差的人，在吃下大量的糖後，恐出現口渴、喉嚨痛等狀況。

另外，專家建議，一天最多吃1至2顆橘子為佳，但由於柑橘類水果鉀含量高，腎功能異常的民眾在食用時，應遵循醫囑，避免使得血鉀過高；而糖尿病患者，只要在血糖控制穩定的情況下，每天也可食用拳頭大小的橘子1個；至於患有消化系統疾病（如胃食道逆流、胃酸分泌過多導致的胃潰瘍等）的人，則不建議食用有機酸含量較多的柑橘類水果，以免加重病情。

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