春節大快朵頤「5行為」易加重攝護腺肥大　醫揭4大改善撇步

▲春節是家家戶戶團圓時，許多人免不了大魚大肉吃過量。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

春節是家家戶戶團圓的時刻，也會應景的大快朵頤，但泌尿科醫師呂謹亨表示，過度飲食、不當的生活習慣及飲酒可能對男性攝護腺健康造成不利影響，甚至加重攝護腺肥大的症狀，因次他在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」整理出春節飲食與攝護腺健康的注意事項與改善建議。

春節常見飲食與攝護腺肥大的相關因素

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1. 高脂肪、高熱量飲食

春節餐桌上常見的油膩菜肴，如紅燒肉、油炸食品，含有大量的飽和脂肪酸和熱量。研究顯示，高脂肪飲食可能與攝護腺肥大的風險增加相關，因為過多的脂肪會導致體內雄性激素不平衡，加重攝護腺腫大的情況。

2. 高鈉食物

醃製食品如鹹魚、臘腸、臘肉是春節餐桌的主角，但高鈉攝入可能導致水分滯留，加重膀胱與尿道壓迫，進一步惡化攝護腺肥大的症狀。

3. 高糖甜點

年糕、湯圓等甜點含有大量糖分，過多攝取可能引發肥胖，而肥胖是已知的攝護腺肥大危險因子之一。

4. 過量飲酒

春節聚會常少不了喝酒，但酒精會刺激攝護腺和膀胱的黏膜，導致局部充血與發炎。此外，過量飲酒會影響荷爾蒙代謝，可能促進攝護腺組織增生。

5. 久坐不動的生活習慣

春節期間，由於聚餐和長時間娛樂活動（如打麻將），久坐不動的行為會導致骨盆區域的血液循環不良，加重攝護腺不適。

改善與治療攝護腺肥大的建議

1. 健康飲食

減少油膩、高脂肪食物的攝取，選擇清淡的蒸煮料理，如清蒸魚或蔬菜湯。

減少高鹽、高鈉食物的攝取，如醃製品或加工食品，並以天然香料代替鹽調味。

適量享用甜點，並選擇低糖選項，如低糖湯圓。

2. 限制飲酒

建議男性每日飲酒量不超過兩份（約20克純酒精），以減少對攝護腺的刺激。

3. 增加健康食材的攝取

南瓜籽：富含鋅，有助於維持攝護腺健康。

番茄：含有茄紅素，具有抗氧化作用，可能減緩攝護腺增生。

全穀類與纖維：幫助控制體重與穩定荷爾蒙水平。

十字花科類的蔬菜：綠花椰菜、芥藍、高麗菜和包心菜，

鋸棕櫚提取物（Saw Palmetto）：一些研究顯示其可能有助於改善攝護腺肥大的症狀。

4. 規律運動

每天進行30分鐘中等強度運動，如快走或慢跑，有助於促進血液循環，減少骨盆充血。

適時就醫與治療

如果攝護腺肥大症狀明顯（如頻尿、夜尿、排尿困難），建議及時就醫，接受專業診斷。很多人以為攝護腺肥大只是尿不順的問題，其實攝護腺肥大會造成膀胱退化，長久下來甚至腎水腫，腎衰竭，最後可能需要洗腎治療！

藥物治療

常用的藥物包括 5α-還原酶抑制劑 和 α受體阻滯劑，可改善症狀。

傳統攝護腺刮除手術及雷射攝護腺剜除手術

如果藥物控制效果不好，或尿不出來、結石、血尿、反覆泌尿道感染，甚至膀胱退化及腎衰竭，就要接受手術治療。

新式微創治療

新的攝護腺微創治療包含攝護腺水蒸氣消融術、攝護腺拉提術，都可以不用住院，且不影響性功能，避免傳統攝護腺刮除手術漏尿、尿道或膀胱頸狹窄、逆行性射精等副作用。

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