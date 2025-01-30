母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

▲大連一對母女在路上散步踢到凸起物，當地地質勘查專家鑑定距今達逾4億年。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

幸運的人連走路都能踢到寶！近期大陸遼寧大連有一對母女，在甘井子區的街頭散步，路過一個酒店前踢到凸起物，打熱線通報相關單位，有地質勘查專家前往查看，初步鑑定後發現是距今4.8億至4.4億年的化石，保存狀況相當良好，讓不少考古專家很驚訝。

根據陸媒《央視新聞》報導，2個星期前遼寧大連有一對母女散步，要前往甘井子區的一間餐廳吃飯，走到一半踢到凸起物，母女倆拍下凸起的地磚圖案，看起來像是生物化石；事後宋姓母親透過資料查詢，並撥打熱線通報，相關單位隨即派地質勘查專家到場查證。

經過專家初步鑑定，母女倆踢到的凸起物是化石無誤，形成於距今約4.8億至4.4億年前的奧陶紀，在大陸分布廣泛、數量大，因此沒有被列入《國家重點保護古生物化石名錄》中，無需特別保護，但其具有豐富的研究價值，能幫助市民了解數億年前的古生物樣貌。

而此次發現的化石又被發現是源於當地一間酒店7、8年前鋪設的地磚，業者透露是自家閒置的建材。有考古專家推測，化石原先存在地層岩石中，經加工成石板後得以保存，在大連的復州灣到長興島一帶及旅順地區，藏有這類化石的石灰岩屬常見。

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