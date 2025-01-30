包紅包被嫌「怎麼6千而已」　叔叔一招反制他瞬間大哭反悔

▲紅包還被嫌，叔叔一招反制讓姪子瞬間大哭反悔。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

過年期間總會遇到突發狀況，有位網友分享，中午家裡發紅包，叔叔給姪子包了6000元，結果姪子當場拆開來看說「怎麼6000而已？」隨後叔叔從裡面抽出5400元，姪子馬上大哭反悔，讓原po嘆「他真的完美詮釋什麼叫從小教育。」

該名網友於社群平台Threads發文指，中午家裡發紅包，叔叔給姪子包了6000元，結果姪子當場拆開來看說「怎麼6000而已？」

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叔叔聽完，臉上笑容逐漸消失，淡定的伸手把紅包拿回來，從裡面抽出5400元，然後把剩下的600元塞回姪子手裡回「喔，那你拿這個就好。」

姪子馬上大哭，還一邊哭一邊拉著叔叔的衣角說「叔叔！我錯了！6000很多了！真的很多了！」叔叔這時低頭看了他一眼，語氣溫和又充滿人生智慧的說「可是你剛剛不是嫌少嗎？怎麼現在又覺得很多了？」在一旁目擊全程的原Po 則嘆「他真的完美詮釋什麼叫從小教育。」

此文一出，網友都傻眼「紅包不是不能當場拆開嗎」、「我想知道這父母怎麼教小孩的，6000還嫌少」、「這種小孩平常到底多奢侈」。

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