墜毀前詭異右傾！　目擊者：美航客機底部「爆出一串火花」

▲美國航空5342航班與美軍黑鷹直升機相撞,多單位救難人員集結波多馬克河旁搜救。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國航空64人航班撞上美軍黑鷹直升機,雙雙墜入華盛頓特區附近的波多馬克河(Potomac River),當局仍在全力搜救中。一名目擊者表示,他看見客機突然異常右傾「超過90度」之後,機身底部冒出「一串火花」,隨後又回歸黑暗。

目擊者舒爾曼(Ari Schulman)行經喬治華盛頓紀念公路(George Washington Parkway),一邊開車回家,一邊欣賞飛機起降,「我起初看見那架飛機時,它看起來很好、很正常。它正準備飛向地面,距離水面或許有120英尺(約36公尺)。它看起來像是一架相對較小,但仍屬於正常尺寸的飛機。」

未料,3秒鐘過後,飛機「一直向右傾斜……超過90度。我可以看到它的底部……下方有一串火花。」但在那之後,一切又回歸黑暗。

▲兩機相撞瞬間,炸出巨大火花。(圖/X@nicksortor)



舒爾曼表示,今晚天色非常非常黑暗,「任何沒有被照亮的東西,你都看不到。所以,我沒有看到另一架飛機,但我看到客機以『一架飛機不應該的角度』傾斜,而我看到火花四射。」一切都非常發生得非常迅速,「我沒有看到飛機撞上地面,沒有看到火焰、爆炸、煙霧或緊急燈號,時間太短了。」

華盛頓特區38歲居民伊斯梅爾(Abadi Ismail)表示,美東時間晚上8時50分左右,「我聽到2聲不尋常的撞擊聲,這是以前從未聽過的」,他立刻衝到窗前,但「只看到一點點煙霧」。

另一位華盛頓特區居民貝斯特(Roy Best)當時站在機場附近的大樓屋頂。他回憶傳來一聲巨響,「所以我轉身,看到一個巨大的火花,然後有什麼東西掉了下來。因為有點黑,我看不清楚那是什麼。我不知道是鞭炮還是什麼。」

BREAKING:



New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.



A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw