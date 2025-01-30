墜毀前詭異右傾！　目擊者：美航客機底部「爆出一串火花」

▲美國航空5342航班與美軍黑鷹直升機相撞，多單位救難人員集結波多馬克河旁搜救。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國航空64人航班撞上美軍黑鷹直升機，雙雙墜入華盛頓特區附近的波多馬克河（Potomac River），當局仍在全力搜救中。一名目擊者表示，他看見客機突然異常右傾「超過90度」之後，機身底部冒出「一串火花」，隨後又回歸黑暗。

目擊者舒爾曼（Ari Schulman）行經喬治華盛頓紀念公路（George Washington Parkway），一邊開車回家，一邊欣賞飛機起降，「我起初看見那架飛機時，它看起來很好、很正常。它正準備飛向地面，距離水面或許有120英尺（約36公尺）。它看起來像是一架相對較小，但仍屬於正常尺寸的飛機。」

未料，3秒鐘過後，飛機「一直向右傾斜……超過90度。我可以看到它的底部……下方有一串火花。」但在那之後，一切又回歸黑暗。

▲兩機相撞瞬間，炸出巨大火花。（圖／X@nicksortor）



舒爾曼表示，今晚天色非常非常黑暗，「任何沒有被照亮的東西，你都看不到。所以，我沒有看到另一架飛機，但我看到客機以『一架飛機不應該的角度』傾斜，而我看到火花四射。」一切都非常發生得非常迅速，「我沒有看到飛機撞上地面，沒有看到火焰、爆炸、煙霧或緊急燈號，時間太短了。」

華盛頓特區38歲居民伊斯梅爾（Abadi Ismail）表示，美東時間晚上8時50分左右，「我聽到2聲不尋常的撞擊聲，這是以前從未聽過的」，他立刻衝到窗前，但「只看到一點點煙霧」。

另一位華盛頓特區居民貝斯特（Roy Best）當時站在機場附近的大樓屋頂。他回憶傳來一聲巨響，「所以我轉身，看到一個巨大的火花，然後有什麼東西掉了下來。因為有點黑，我看不清楚那是什麼。我不知道是鞭炮還是什麼。」