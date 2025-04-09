　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

梅根（左）與哈利王子（右）脫離英國王室已經超過5年。（翻攝sussex.com）

▲梅根（左）與哈利王子（右）脫離英國王室已經超過5年。（翻攝sussex.com）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）與Lemonada Media合作推出全新Podcast節目《一位女性創業家的自白》（Confessions Of A Female Founder，暫譯），在節目中首度對外揭露，自己在生產後曾罹患「產後子癲前症」（postpartum pre-eclampsia），這是一種罕見且潛在危險的健康狀況，讓她一度面臨重大危險。

梅根與哈利脫離英國王室、定居美國洛杉磯已5年，兩人育有2名子女──5歲的亞契（Archie）和3歲的莉莉貝（Lilibet）。梅根的Podcast新節目8日播出第一集，她自爆罹患產後子癲前症的經歷「非常罕見，也非常可怕」，儘管身體正面臨巨大挑戰，她仍努力維持日常生活，她說：「你仍試著兼顧一切，外界不知道你正在經歷什麼，但你還是努力去做，特別是為了你的孩子。」但並沒有透露是懷哪一胎時發病的。

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

▲梅根與哈利王子遇有一雙兒女。（翻攝meghan IG）

根據子癲前症基金會（Preeclampsia Foundation）資料，產後子癲前症是一種與高血壓有關的嚴重疾病，通常發生於生產後7天內，但最長可持續至產後6週。其症狀包括劇烈頭痛、視力模糊、肋骨下方疼痛、嘔吐以及手腳臉部突然腫脹。英國國民保健署（NHS）指出，若未及時治療，該病症可能導致抽搐、肝臟和凝血功能障礙，甚至中風等嚴重併發症。

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

▲梅根推出新Podcast節目《一位女性創業家的自白》。（翻攝meghan IG）

事實上，梅根近來積極拓展事業版圖，早前她與Netflix合作推出生活風格節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），又創立全新個人品牌「As Ever」。而這回在Podcast節目中，她邀來多名女性創業者對談，包括交友平台Bumble創辦人惠特妮沃爾夫赫德（Whitney Wolfe Herd）。該節目標榜「女性對話」與創業建議，期望為女性打造「億萬美元級別的企業」，提供靈感和實用建議。

值得注意的是，《一位女性創業家的自白》首播當天，哈利王子回到英國，現身倫敦皇家法院，持續為自己在英國享有保安待遇打法律戰。


更多鏡週刊報導
威廉王子打破傳統！聘用黛妃律師團　與老爸查爾斯三世劃清界線
凱特王妃走出P圖風波　癌後首慶母親節吐露心境
安德魯王子捲共諜風波！每年寄賀卡給習近平　謀赴中國發展洗刷性醜聞

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳怡君挫咧等！羈押出來恐串供　士檢今聲請延押
張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌
創意私房驚見北市警察會員！　超變態偷拍手法曝
搞錯人了！徐巧芯踢爆還有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員
尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6月大女嬰在家「遭比特犬活活咬死」！　鄰居目睹：頭上都是血

抬棺下葬變「陪葬」眾人摔進墓坑　亡者兒子被棺材重壓

遊印尼注意！峇里島新規定上路　禁止經期女性進入寺廟

滅絕1.2萬年「恐狼」復活了！　美生技公司目標2028年復育長毛象

尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

多明尼加夜店98死崩塌驚悚畫面曝光　生還者：如海嘯來襲

奧運金牌也崩潰！　社群求助「現在能進場了嗎」

扯！日航客機「偏離跑道中心線30m」滑行起飛　機長撞壞指示燈

曾力挺川普　華爾街大咖表態「反對關稅」！他怒批：又蠢又錯

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

6月大女嬰在家「遭比特犬活活咬死」！　鄰居目睹：頭上都是血

抬棺下葬變「陪葬」眾人摔進墓坑　亡者兒子被棺材重壓

遊印尼注意！峇里島新規定上路　禁止經期女性進入寺廟

滅絕1.2萬年「恐狼」復活了！　美生技公司目標2028年復育長毛象

尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

多明尼加夜店98死崩塌驚悚畫面曝光　生還者：如海嘯來襲

奧運金牌也崩潰！　社群求助「現在能進場了嗎」

扯！日航客機「偏離跑道中心線30m」滑行起飛　機長撞壞指示燈

曾力挺川普　華爾街大咖表態「反對關稅」！他怒批：又蠢又錯

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生

中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間：平等對話合作共贏

初對決老同學張育成　朱承洋笑出來：他真的變超壯

剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

快訊／議員陳怡君挫咧等！涉貪羈押出來恐串供　士檢今聲請延押

公屋鐵門被綁「神祕黑繩」　港男發文求助：我想平安過日子

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

士林轎車暴衝片！駕駛誤踩油門一路撞　橫掃汽機車撞歪柱子

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

國際熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

川普對台32%關稅中午生效！白宮不甩50國談判

關稅來襲！美好市多11商品恐先漲價

路透：台積電恐遭美罰款330億元

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

勸退關稅失敗　馬斯克嗆川普顧問「白癡」：比磚頭還蠢

即／5.6地震沖繩同時搖晃　日本未偵測海嘯

對等關稅上路！　這5國有望最先達成協議

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

川普關稅核心是台灣　專家：中國侵台後果更慘

川普關稅撐不久？共和黨「業力引爆」通膨民怨

更多熱門

相關新聞

英王查爾斯癌症治療出現副作用　取消行程

英王查爾斯癌症治療出現副作用　取消行程

英國白金漢宮27日晚間發布聲明表示，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）當天上午接受既定的癌症治療後出現副作用，必須短暫住院觀察，被迫取消原定行程。

英國王室搭車「不繫安全帶」　原因曝光

英國王室搭車「不繫安全帶」　原因曝光

梅根糾正來賓「我姓薩塞克斯」被罵爆

梅根糾正來賓「我姓薩塞克斯」被罵爆

梅根不放棄王室頭銜：原因充滿愛

梅根不放棄王室頭銜：原因充滿愛

梅根陷商標爭議　遭控抄襲、市長揚言提告

梅根陷商標爭議　遭控抄襲、市長揚言提告

關鍵字：

梅根哈利產後子癲前症英國王室

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面