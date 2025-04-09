梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

▲梅根（左）與哈利王子（右）脫離英國王室已經超過5年。（翻攝sussex.com）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）與Lemonada Media合作推出全新Podcast節目《一位女性創業家的自白》（Confessions Of A Female Founder，暫譯），在節目中首度對外揭露，自己在生產後曾罹患「產後子癲前症」（postpartum pre-eclampsia），這是一種罕見且潛在危險的健康狀況，讓她一度面臨重大危險。

梅根與哈利脫離英國王室、定居美國洛杉磯已5年，兩人育有2名子女──5歲的亞契（Archie）和3歲的莉莉貝（Lilibet）。梅根的Podcast新節目8日播出第一集，她自爆罹患產後子癲前症的經歷「非常罕見，也非常可怕」，儘管身體正面臨巨大挑戰，她仍努力維持日常生活，她說：「你仍試著兼顧一切，外界不知道你正在經歷什麼，但你還是努力去做，特別是為了你的孩子。」但並沒有透露是懷哪一胎時發病的。

▲梅根與哈利王子遇有一雙兒女。（翻攝meghan IG）

根據子癲前症基金會（Preeclampsia Foundation）資料，產後子癲前症是一種與高血壓有關的嚴重疾病，通常發生於生產後7天內，但最長可持續至產後6週。其症狀包括劇烈頭痛、視力模糊、肋骨下方疼痛、嘔吐以及手腳臉部突然腫脹。英國國民保健署（NHS）指出，若未及時治療，該病症可能導致抽搐、肝臟和凝血功能障礙，甚至中風等嚴重併發症。

▲梅根推出新Podcast節目《一位女性創業家的自白》。（翻攝meghan IG）

事實上，梅根近來積極拓展事業版圖，早前她與Netflix合作推出生活風格節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），又創立全新個人品牌「As Ever」。而這回在Podcast節目中，她邀來多名女性創業者對談，包括交友平台Bumble創辦人惠特妮沃爾夫赫德（Whitney Wolfe Herd）。該節目標榜「女性對話」與創業建議，期望為女性打造「億萬美元級別的企業」，提供靈感和實用建議。

值得注意的是，《一位女性創業家的自白》首播當天，哈利王子回到英國，現身倫敦皇家法院，持續為自己在英國享有保安待遇打法律戰。



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