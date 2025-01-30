回顧台灣黑鷹2次重大事故奪14命　沈一鳴上將殉職震撼國內外

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美航客機稍早於華盛頓特區附近與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）；根據《哥倫比亞廣播公司》報導，救難人員已經從波多馬克河打撈出18具遺體。至於在台灣的黑鷹直升機，也曾發生2次重大事故，一次在2020年慰勉行程墜毀，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8位高階軍士官罹難；另一次，則在2018年空勤總隊執行病患後送時墜海，造成機上6人全數罹難。

根據外電報導，美航編號5342的客機，在當地時間29日從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，機上有60名乘客和4名機組人員；該架民航機撞上的美軍黑鷹直升機，當時正在進行飛行訓練，上面載有3名從維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）出發的現役軍人。

UH-60黑鷹直升機是由美國Sikorsky公司生產，屬雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機S-70型發展而來的中型通用或攻擊直升機。黑鷹系列的直升機，可完成多種不同任務，除了裝載彈藥執行射擊任務，也可進行戰術人員運輸、電子戰和空中救援。

台灣的黑鷹直升機也主責多項任務，在各項演習當中，都會看到黑鷹直升機的身影，陸軍601旅的突擊作戰隊就有約15架UH-60M黑鷹通用直升機；另外，內政部空勤總隊也在104年起，開始接收UH-60M黑鷹直升機，由於台灣四面環海、高山林立，該機型直升機可滿足3000多公尺的高山地區，由其是它的夜間偵搜能力強，可以滿足夜間海上搜救等任務需求。

不過，台灣的黑鷹直升機也曾發生過兩次重大事故。首先，最為震撼的當屬2020年1月2日，編號933的UH-60M黑鷹直升機，機上載有參謀總長沈一鳴上將等13名高階軍士官。本來規劃至宜蘭東澳進行例行的春節慰勉行程，但在飛行途中，山區天氣驟變，雲霧變得濃厚，飛行中瞬間進雲，飛行員來不及爬升應處，最終觸地墜毀於新北烏來、宜蘭交界的烘爐地山桶後溪溪谷，最終僅5人獲救，有8人不幸殉職。

▼2020年黑鷹墜毀搜救。（資料照／ETtoday記者攝）

其中，殉職高階軍官，包含時任參謀總長沈一鳴上將、國防部政治作戰局副局長于親文少將、國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞陸軍少將等高階將領，以及國防部參謀本部首任總士官長韓正宏士官長。而沈一鳴的殉職，則寫下有史以來殉職將領軍階最高的紀錄。

由於沈一鳴在軍內的領導統御，被公認是「零負評」，而且對美關係深厚，軍中威望極高，他的殉職震撼國內外。時任總統蔡英文在事發後，親自代替沈一鳴慰問本來要造訪的雷達站；而且火速核定，在2020年的1月4、5日開放台北賓館，作為沈一鳴上將等八位殉職人員之追思會場，在開放後追思後，前往弔唁的人潮眾多。

除了國內深感錯愕，沈一鳴的殉職也驚動到美方。當時，美軍以最高軍職參謀長聯席會議主席馬克·麥利陸軍四星上將為首發出聲明，表示「代表美軍男女官兵，向台灣軍方就沈將軍及其餘7位罹難者在直升機事故中的慘痛殞落表示哀悼」，並稱沈一鳴為「卓越的領袖」、「台灣防務和區域安全的支持者」。

美國在台協會（AIT）也代表美方發文表示，美國對「造成包括參謀總長沈一鳴將軍在內等八名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟」，並表示「許多過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈參謀總長及其他罹難同仁共事愉快，一同致力促進美台的安全合作」。特別的是，該協會也在事發隔日，於台北內湖新館，以美國國旗降半旗致哀。

2020年1月13日，國防部為殉難將士辦理移靈儀式，由三軍總醫院出發，沿途行經成功路二段至三段、文德路、內湖路一段、北安路、國防部、空軍司令部、海軍司令部、中山北路、民族東路、復興北路、民權東路，最後抵達空軍松指部，路線全長約13公里，採「慢速引導」並規劃37個致敬點供官兵代表及民眾致意。

當車隊行經國防部時，由時任三軍統帥蔡英文，率領時任國防部長嚴德發、前國防部長馮世寬、國家安全會議秘書長李大維與全體官兵在門口親自迎接車隊向殉職將士告別。

另外一次事故，則發生在2018年2月5日。內政部空勤總隊編號NA-706的UH-60M黑鷹直升機執行病患後送任務時失聯墜海，機上包含病患和醫護人員共6人全數罹難。根據後續飛安會調查指出，該機於蘭嶼機場起飛後81秒遭遇低空亂流，駕駛疑似忽略警示，操作出現失當，導致直升機從爬升變成下降，最後造成憾事。

▼2018年黑鷹直升機殘骸。（圖／讀者提供）