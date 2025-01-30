恐無人生還！美航撞黑鷹撈起19屍　俄「花滑世界冠軍」夫妻在機上

記者吳美依／綜合報導

美國航空一架64人客機撞上美軍黑鷹直升機，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。根據最新消息，目前已經打撈起19具遺體，多名花式滑冰運動員都在機上，包括一對來自俄羅斯的世界冠軍夫妻檔。儘管搜救行動仍在進行中，專家抱持悲觀看法，甚至認為恐怕無人生還。

▲來自全美各地的多個單位，都在波多馬克河（Potomac River）展開合作救援行動。（圖／達志影像／美聯社）



CNN、BBC、衛報、天空新聞等外媒報導，這起空難的確認死亡人數，已經攀升至19人。美國花式滑冰協會（US figure skating）證實多名成員在機上，包括教練與運動員，他們前往堪薩斯州威奇托（Wichita）參加培訓，返家途中卻遇上劫難，「我們對於這場難以言說的悲劇感到悲痛不已，將把罹難者家屬掛記於心，並且繼續關注事態發展。」

路透則引述俄羅斯官媒塔斯社報導，該國花式滑冰選手施什科娃（Evgenia Shishkova）與納烏莫夫（Vadim Naumov）也在飛機上，2人是夫妻關係，1994年搭檔奪下雙人花滑世界冠軍。

▲兩機相撞瞬間，炸出巨大火球。（圖／X@nicksortor）



英國航空事故調查處（Air Accidents Investigation Branch）前任資深檢查員阿特金森（Tim Atkinson）認為，這起事故恐怕無人倖免於難，如果真的有人活下來，他將「非常驚訝」。

阿特金森說，「從視覺上來看，碰撞的那一刻，顯然釋放大量能量……不幸的是，生存的第一要素就是，機上或車上人員所經歷的最終衝擊，必須落在人體可承受範圍內」，而在飛機與水面撞擊瞬間，顯然已經超過。

▲目前已經打撈起19具遺體。（圖／路透）



華盛頓特區消防與緊急醫療服務局（Fire and EMS）局長唐納利（John A. Donnelly Sr.）表示，墜機地點的水深約8英尺（約2.4公尺），「那裡有風、有冰塊，因此在那裡工作是很危險也很艱難的。水很黑、很混濁……這是一個非常困難的潛水條件。」現場復原工作可能耗時數日，調查工作還會更久，因為到了晚上，除了少數浮標燈光之外，整個河面一片漆黑。

美東時間29日晚間將近9時，美國航空龐巴迪CRJ700區域噴射客機，正要飛往雷根國家機場（DCA）時，與美軍UH-60黑鷹直升機（Sikorsky H-60 helicopter）相撞，瞬間炸出巨大火球。美國航空5342航班一共載有60名乘客與4名機組人員，29日稍早從堪薩斯州威奇托起飛，而黑鷹直升機上則有3人。