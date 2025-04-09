滅絕1.2萬年「恐狼」復活了！　美生技公司目標2028年復育長毛象

▲ 美國生技公司成功讓滅絕1萬多年的「恐狼」復活。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州生技公司Colossal Biosciences宣布，以古代DNA與基因編輯技術，復活約在1萬2500年前滅絕的「恐狼」（dire wolf），培育出3隻幼狼，目前在祕密地點受到嚴密監控與照顧，成為全球首例成功「去滅絕」（De-extinction）的物種。

綜合CNN等外媒，Colossal團隊從一顆1.3萬年前的牙齒與一塊7.2萬年前的頭骨中萃取DNA，鎖定恐狼的獨特基因，再以灰狼細胞進行基因編輯與重組，製造出具20項變異的「功能性複製品」。2隻雄性恐狼幼崽於去年10月出生，一隻雌性則在今年1月誕生。

Colossal首席科學官莎皮羅（Beth Shapiro）強調，他們並未試圖完全複製原始物種，而是復原其「功能本質」。團隊透過CRISPR技術修改灰狼DNA，使其呈現恐狼的外貌與特徵，包括白毛與更厚實的長毛，再將編輯後的細胞植入家犬捐贈的卵子，最終誕下健康的混種狼寶寶。

恐狼幼崽目前生活在一處獲得美國人道協會認可並向美國農業部註冊的2000英畝專屬設施中，受到全天候監控。而Colossal也以相同技術繁殖2窩紅狼幼崽，這是目前最瀕危的狼種之一，希望藉此增進其遺傳多樣性並強化復育能力，更聲稱有望在2028年底前復育出滅絕4千多年的長毛象。

不過學界對於復活滅絕物種仍有分歧，有專家認為，基因編輯可能帶來意料之外的副作用，且牠們的原始棲息地與生態系早已消失。蒙大拿大學教授普雷斯頓（Christopher Preston）則提醒，即便技術成熟，恐狼未必能實際重返野外，發揮生態作用。