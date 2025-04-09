快訊／確定了！瞄準2026藍白合　彰化政2代接民眾黨主委　

▲前彰化市長溫國銘長子溫宗諭接任民眾黨部主委。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

確定了！民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今日正式卸下3年職務，外界盛傳交棒給前立委陳杰姪子、前彰化市長溫國銘長子、現任中華民國總工會秘書長溫宗諭，剛剛溫發表聲明，表示「確有此事」，3月底已接受徵詢，會遵守黨綱規定未來不會出馬參選，期盼能為2026年藍白合能打下勝利的一戰。

溫宗諭表示，針對今日傳出將由宗諭接任民眾黨彰化縣黨部主任委員一事，確實有此事，目前他擔任中華民國全國總工會秘書長，在勞工議題上與各黨團多有交流，而柯文哲主席參選總統時，也多次拜訪各工會，針對勞工議題有許多的討論，對於勞權特別重視。

而針對黨部主委的部分，溫宗諭指出，民眾黨秘書長周榆修在3月份時徵詢是否能扛起黨部主委重任，幾經思考在4月份連假前答應，民眾黨的黨部主委為無給職的志工，接下來最重要的任務就是整合地方資源，推出各級民代候選人，因為2026九合一大選是民眾黨當前最大的考驗。

此外美國關稅大戰來襲，彰化產業是重災區，因此他身為全國總工會秘書長與彰化黨部主委，守護全國勞工與家鄉的人民更是當前重要任務之一。

溫宗諭強調，民眾黨有規章規定，黨部主委不得為公職候選人，所以宗諭2026不會參選，會努力尋覓青年朋友披掛民眾黨戰袍參選。此外民眾黨在彰化絕對會結合所有可以結合的力量，並與包含國民黨在內的好朋友們相互溝通。針對黨部運作的部分，後續會與張雪如主委請益交接再做後續安排，也會至國民黨彰化縣黨部遞交退黨聲明。

▲目前彰化縣黨部仍設在張雪如議員服務處。（圖／翻攝自台灣民眾黨官網）