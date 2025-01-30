快訊／美軍黑鷹最後通聯曝！塔台剛問「有看到美航嗎」　下秒爆炸

▲美國華盛頓特區附近一架客機墜毀波多馬克河（Potomac River），據傳機上載有64人，當局已經展開大規模搜索，目前生死不明。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國航空5342客機稍早在華盛頓特區雷根機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。客機上載有60名乘客與4名機組人員，黑鷹直升機則有3名美國軍人。美國當局已投入潛水搜救作業，而黑鷹直升機的最後通聯紀錄也曝了光。

根據《美聯社》取得的塔台音訊，在發生墜機事故前，有一名塔台管制員向黑鷹直升機問道，「PAT25你看到CRJ了嗎？」此處的CRJ指的正是美國航空5342客機。

隨後兩機在空中相撞，在黑夜中炸成火球，並雙雙墜機。在事故發生後數秒，還可以聽到另外一名飛行員大喊，「塔台，你看到了嗎？」雷根機場塔台隨即停止所有航班的起降。

美軍證實，黑鷹直升機上共有3名美國軍人，但沒有高級官員。事發當時黑鷹正在進行飛行訓練。而該架黑鷹隸屬於維吉尼亞州貝爾沃堡。當局目前已經投入數十名消防人力到場進行潛水救任務。國土安全部也已經部署了一切可用的海岸警衛隊資源來協助救援。