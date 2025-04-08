花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！神秘景點現況曝

▲台中大里小人國是地方神秘景點，一名黎姓阿公花了近10年創作，近日傳出阿公遭人討錢、破壞作品，不敢再去。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區「橋下小人國」是一名黎姓阿公以鐵絲、石頭親手創作的天地，近日卻傳出阿公遭人恐嚇討錢、破壞作品，不敢再去小人國。黎姓阿公說，確實有人會來討錢，會給他們買飯吃。有鄰居說，疑似有街友眼紅，破壞作品，阿公會害怕，才不敢再去。實際查看小人國，多區作品損壞，滿地垃圾，曾是市府認證的地方景點，已成廢墟。

黎姓阿公花了約10年打造小人國，該土地是大里溪橋下公有區，裡頭以石頭搭建各種台灣早期農村樣貌，並且有用鐵絲製作各種小玩具、腳踏車等模型，宛如是阿公的小小世界，也有人會購買作品，讓阿公能有一些補貼。小人國曾一度爆紅，吸引大批民眾前來觀賞，後來又有YouTuber前往介紹，引起第二波熱潮，各種造景可看出阿公童心未泯，十分有趣。

▲▼黎姓阿公現在改在住家做作品，鮮少去小人國。（圖／記者許權毅攝）



近日傳出，小人國遭人破壞，甚至有人恐嚇黎姓阿公，加上阿公本身僅有中低收補助，較為弱勢，希望民眾能夠多幫忙、贊助食物或是物資。實際前往黎姓阿公位於霧峰區四德路的住家，黎姓阿公正好在製作作品，他不諱言有人會來討錢，也就給他們一些錢吃飯，加上橋下上廁所不方便、環境不好，才不再去。

▲▼今日有民眾得知此事，特地前往關心購買，小人國一區保持完整，一區有破壞跡象。（圖／記者許權毅攝）

鄰居補充說，黎姓阿公疑似被眼紅街友討錢，甚至有人破壞作品，讓阿公不敢再去，最近半年已經鮮少過去。《ETtoday新聞雲》前往小人國查看，發現確實有一區作品倒塌、損毀，有部分可能是遭黎姓阿公所說老鼠破壞，但滿地垃圾應是人為。

▲▼阿公熱情拿出鐵絲解說製作過程，也證實有人向他討錢。（圖／記者許權毅攝）



四德里長跟鄰居都說，黎姓阿公確實有中低收資格，原本今日想再帶阿公去申請其他補助、辦健保。但是，阿公認為，自己能夠靠創作藝術品賣錢，希望能自給自足、靠自己，加上補助已經夠生活、有人會贊助物資，不需要再領其他補助。

今日下午，正好有女網友得知此訊息，專程從南區前來阿公家，黎姓阿公看到記者跟民眾來，熱情地拿出作品贈送，但眾人考量老人家生活不易，向阿公購買作品，老人家笑得好開心。黎姓阿公說，很多人幫忙，吃飯也都有人贊助，已經很夠用，現在改在家中擺攤賣作品。

▲▼大里小人國有一區滿地垃圾，應是人為。（圖／記者許權毅攝）

