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20歲男員工暴打女店長「拳拳要她死」！主廚切菜不救：乾我什麼事

新北市新店區某餐廳近日發生一起暴力事件，一名20多歲男員工因在餐廳忙碌之際跑去抽菸，遭到60歲的女店長勸阻，雙方因此爆發口角，怎料男員工在情緒失控下，竟出拳猛毆女店長的頭部。（圖／翻攝自Threads）

▲男員工不滿抽菸被制止，竟出拳猛毆女店長的頭部。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

新北市新店區某餐廳近日發生一起暴力事件！一名20多歲男員工因在餐廳忙碌之際跑去抽菸，遭到60歲的女店長勸阻，雙方因此爆發口角，怎料男員工在情緒失控下，竟出拳猛毆女店長的頭部，火爆場面全被監視器拍下。對此，女店長的女兒也氣憤發文，指對方下手毫不留情，「拳拳都像是要置人於死」，更控訴在場的男主廚見狀後，不但沒有出聲制止，反而冷血脫口「乾我什麼事！」

「沒想到媽媽會在工作近十年的地方被打！」一名女網友在社群平台Threads貼出監視器畫面，發文表示該起事件發生於本月5日，現年60歲的媽媽是新店某餐廳的店長，因為內場一名20多歲男員工經常在工作正忙時偷偷跑去抽菸，於是媽媽便出聲警告，怎料卻遭到對方毆打，「拳拳都像是要置人於死地的力氣，對方還威脅我媽，若在這邊處理不了她，會在別的地方處理她，害我媽至今仍在擔心受怕。」.

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從影片中可見，雙方發生口角衝突後，該名男員工聲稱，自己因吃完藥後心情不佳，才想抽根菸舒緩情緒，認為女店長的行徑是在招惹他，氣憤直呼要離職，怎料男員工離開廚房後又再度返回，心中怒火無法平息的他，見到女店長後先是動手推人，接著直接朝對方的頭部猛毆，但目睹全程的男主廚，卻在一旁默默觀看，當被女店長問及為何不出聲，他竟反嗆「乾我什麼事啦，又有我的事了？妳自找的！」

對此，原PO也質疑，為何事發當下沒人幫忙報警，更點名該位男主廚見死不救，「尤其是身為店裡『主廚』的那位瘋狂在切菜，還跟我媽認識近10年的這位，看到事情發生，不但沒有攔住出手的人，反而還用手推我媽出去給他打，請問居心何在？你的良心被狗吃了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「暴力零容忍」、「我的天，看完整段影片好心疼你媽媽，希望惡人有惡報，趕快被制裁」、「真的太誇張了，支持提告傷害，不能容忍暴力事件。」

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