13款免費下載！LINE貼圖「1用途」撐過股災

▲LINE貼圖免費下載。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

受到川普關稅海嘯衝擊，不少股民心在淌血，更感嘆恐怕要「睡公園」、「吃土」，就連超商特價鮮食都被搶完。而LINE有13款貼圖免費下載，要陪大家一起度過這煎熬的日子，大家也可藉由「傳早安圖、午安圖」來關心身邊的親友們。

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LINE購物品牌名店 × 可可與小魯｜下載請點

下載期限：2025年4月24日

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LINE VOOM × 瑞秋廖｜下載請點

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LINE購物 × 流浪專家｜下載請點

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LINE購物 × 麻糬兔兔｜下載請點

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聯博多元投資趣味貼圖｜下載請點

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Bottega Veneta春夏系列限定貼圖｜下載請點

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