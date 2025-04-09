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13款免費下載！LINE貼圖「1用途」撐過股災

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲LINE貼圖免費下載。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

受到川普關稅海嘯衝擊，不少股民心在淌血，更感嘆恐怕要「睡公園」、「吃土」，就連超商特價鮮食都被搶完。而LINE有13款貼圖免費下載，要陪大家一起度過這煎熬的日子，大家也可藉由「傳早安圖、午安圖」來關心身邊的親友們。

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

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樂天胖達的耍萌日常：可愛無敵｜下載請點
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