尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

▲曼谷審計大樓罹難者遺孀從緬甸徒步前往泰國領屍，沒想到卻發現丈夫早就已經外遇多年。（圖／翻攝自第八頻道）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷審計署大樓因強震倒塌，至今仍有數十具遺體被壓在廢墟之下。緬甸一名婦人為了尋找在此工作卻失聯的丈夫與兒子，徒步4天從緬甸來到泰國曼谷尋親。然而她確認丈夫死亡後，卻得知對方其實在泰國早就已經外遇多年，另築家庭，讓她崩潰不已。

根據《第八頻道》報導，曼谷審計署大樓3月28日因強震倒塌，其中有許多受害者是來自緬甸的移工。緬甸籍婦人May的46歲丈夫Ji Tan、兒子Kyaw Tat以及女兒也都在此工作，然而地震發生後，除了幸運逃出的女兒外，丈夫與兒子全都失聯，疑似罹難。

在泰國救援人員找到父子倆的遺體以前，May就已經心死，認為兩人凶多吉少，因此在3月30日踏上旅程，準備前往泰國領回兩人的遺體，帶回緬甸安葬。May將年邁的母親和年幼的女兒留在家中，與另一位熟悉路線的人一同翻山越嶺，徒步穿越森林，抵達泰國邊境的甘加那汶里省，途中還花了1萬2500泰銖（約新台幣1.1萬元）辦理入境。

抵達泰國後，她立刻聯絡當地官員，希望在找到遺體後能領回丈夫與兒子的遺骸。不過當她4月8日抵達曼谷，準備進行DNA檢測時，卻被醫護人員告知，早有另一名自稱是Ji Tan「妻子」的泰國女子，已帶著一名女童完成檢測。

這項消息讓May崩潰不已，她萬萬沒想到，自己費盡千辛萬苦，跋山涉水來到異國尋找丈夫的屍體，換來的卻是他外遇多年的消息。

May在接受媒體採訪時一邊掉眼淚一邊表示，她的孩子從未提起過丈夫有另一個「泰國媽媽」，而Ji Tan每個月也都會準時匯錢回家，讓她從未起疑心，如今則擔心丈夫的遺體與相關撫卹金，會被對方搶走。

Ji Tan的「泰國妻子」則表示，自己與Ji Tan已同居超過10年，還幫他和2個孩子找到建築工地的工作，她一直以為Ji Tan是單身，完全不知道對方在緬甸還有妻小。

Whee透露，自從May出現後，Ji Tan的女兒就不再理她，讓一起生活10多年的她感到心寒。她曾希望女兒可以向May解釋，但對方不願意開口，而May也不曾主動與她交談，導致雙方關係僵化。

Whee強調，自己有許多與Ji Tan有實質關係的證據，甚至這些年都是她在經濟上支撐這個家，如今卻被視為「外人」，讓她感到非常難過。不過她也表示，會把Ji Tan與Kyaw Tat的遺體交給May處理，但對於撫卹金的歸屬則不願多談。