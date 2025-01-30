女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片　不雅畫面曝光

▲盧克蕾西亞猥褻無法反抗的殘疾男病患。（圖／TikTok／Creshamalu）



記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一名女性醫護人員涉嫌在TikTok上發布2段猥褻殘疾病患的不當影片，因此遭到逮捕。在2段影片中，她都使用下體磨蹭2名無法動彈的殘疾男病患頭部，並對鏡頭搔首弄姿。而在警方公布的逮捕照中，她甚至還面帶笑意，毫無悔意。

根據《紐約郵報》報導，來自洛根維爾的19歲女性護理師盧克蕾西亞·科伊揚（Lucrecia Kormassa Koiyan）因虐待且剝削殘疾人士而被逮捕。在其中一段TikTok影片中，她身穿護理人員制服，對一名坐在浴缸中的赤裸男子跳舞，她腳踩在浴缸邊，對著鏡頭熱舞，並用下體磨蹭男子頭部。她同時從口袋裡拿出一個藥盒，並直接將藥丸塞入對方口中。而該名男病患明顯就因身體殘疾無法反抗。

在另一支影片中，她對著另一名坐在椅子上的身心障礙男患者做出類似動作，同樣使用下體磨蹭對方頭部，還不斷搔首弄姿，而對方毫無反抗能力。這些片段隨後被轉發至Instagram，引起網友譴責。

洛根維爾警方1月23日對盧克蕾西亞執行搜查令，並展開調查。負責調查此案的警員表示，「當我看到這些影片時，感到震驚與憤怒。這種行為完全無法接受。」他強調，警方的首要任務就是保護無法自我防衛的弱勢群體，因此調查團隊迅速行動，將嫌犯逮捕並起訴。

▲盧克蕾西亞被逮後，竟還在逮捕照中微笑。（圖／洛根維爾警察局）

根據警方聲明，盧克蕾西亞已被指控一項「剝削身心障礙人士」的重罪。目前，警方已審查其中一段影片，並針對第二影片段進行進一步調查，不排除追加其他指控的可能性。

盧克蕾西亞工作的醫療機構以及影片的拍攝時間與地點，目前尚未被公開。而在警方公開的逮捕照片中，盧克蕾西亞甚至還對著鏡頭微笑，絲毫沒有任何悔意。