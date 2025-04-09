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遊印尼注意！峇里島新規定上路　禁止經期女性進入寺廟

印尼觀光勝地峇里島頒布新禁令，正處於經期的女性遊客不准進入寺廟，原因是會使寺廟變得「不乾淨」。（示意圖／Pixabay）

▲峇里島新規定禁止經期女性進入寺廟，原因是會使寺廟變得「不乾淨」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會進步，卻有些地區還是深信傳統不友善的觀念。印尼峇里島是知名觀光勝地，為了整頓國外來的觀光客不尊重當地文化的行為，當局頒布新禁令，其中包括禁止經期女性進入寺廟，強調因為經血「不乾淨」會汙染宗教場所，引發熱議。

根據外媒《Travel Noire》報導，峇里島省長科斯特（Wayan Koster）公開指出，當地有發布過限制觀光客的相關規定，但隨著情況變化，有需要進行調整並去保峇里島的旅遊業受到尊重，才能永續發展，最重要的是要與當地價值一致。

在頒布的各項禁令中，禁止經期女性進入寺廟已受到熱烈討論，但峇里島旅遊局官方網站「VisitBali」解釋，這項禁令是根據傳統信仰，因為女性經期會不斷出血，進入寺廟會使寺廟變得「不乾淨」，進而產生負面影響。

除了針對經期女性有禁令，峇里島頒布的其他相關規定，包括觀光客進入宗教場所時必須穿著合宜，繳付旅遊稅、必須由持有專業牌照的導遊陪同，禁止使用一次性塑膠用品，不該對當地居民無禮、禁止公開場合說髒話或亂丟垃圾。

據外媒《每日郵報》報導，峇里島的各項新禁令已在3月24日生效，違規者會被罰款或監禁；但目前尚未得知旅遊局如何檢查女性是否處於經期，以阻止其進入寺廟。

事實上，華人社會也有類似習俗，自古以來民間流傳女性月經不可進入廟宇參拜，因為古時候的人認為女性月經時是一種「穢身」的狀態；不過隨著時代演變，這種說法也被打破，尤其現代社會衛生習慣大大改善，民眾拜拜前把身體產生的廢物排掉並雙手洗乾淨就可，更有一說是，神明慈悲為懷，不會因為自然生理現象怪罪信徒。

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