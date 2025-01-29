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法鼓山除夕夜撞鐘108響　馬英九祈願「三希望」：地震少

▲法鼓山除夕夜撞鐘108響 馬英九祈願「三希望」風調雨順。（圖／記者郭世賢攝）

▲法鼓山連續19年舉辦除夕撞鐘跨年祈福。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山連續19年舉辦除夕撞鐘跨年祈福，今（29日）除夕晚間與民眾共同為世界祈福，法鼓山除夕撞鐘共108響，象徵去除108種煩惱。前總統馬英九並許下三個希望，第一希望中華民國風調雨順、地震少；第二希望國泰民安、出口多；第三希望兩岸和平、交流旺。

2025年法鼓山除夕撞鐘，方丈和尚果暉法師引領大眾藉由無遠弗屆的鐘聲，為世界祈求和平幸福。活動圓滿時，將由前總統馬英九、觀光署署長周永暉、國父紀念館王蘭生館長、考試院考試委員鄧家基、法鼓山護法總會總會長張昌邦等圓滿最後3響的與會嘉賓，與方丈和尚一起為大家帶來新年祝福。

前總統馬英九出席並在致詞時表示，「民國113年除夕，在114年前夕，我有三點祈願，第一希望中華民國風調雨順、地震減少；第二希望國泰民安、出口多；第三希望兩岸和平、交流旺盛。」

▲法鼓山除夕夜撞鐘108響 馬英九祈願「三希望」風調雨順。（圖／記者郭世賢攝）

▲前總統馬英九（左3）、方丈和尚果暉法師（右3）、觀光署署長周永暉（右2）、國父紀念館王蘭生館長（左2）、考試院考試委員鄧家基（左1）、法鼓山護法總會總會長張昌邦（右1）。

方丈和尚果暉法師表示，除夕圍爐團圓重在凝聚、回顧檢討、重新出發。他首先向近日在全球各地遭遇大火、地震，以及因戰火而流離失所的民眾，表達關懷與祝福；並且祈願大家能一同散播慈悲和智慧，陪伴受難者面對、接受事實，走出災情的陰霾，以平安、健康的心態來面對未來，重建家園。

果暉法師同時以「有大願力」，傳遞法鼓山今年與社會大眾共同學習的方向。建請人人發與慈悲、智慧相應的好願，照著去做，就是有大願力。方丈和尚開示，能夠為自己、為我們的社會、國家及世界和平來許願，這樣就能將危機化為轉機。一個人這樣做，能夠影響一群人；一群人能夠影響更多的人一起來做，我們的世界就是人間淨土。

法鼓山表示，感恩參與除夕撞鐘的社會賢達、地區首長，以及和僧團法師共同發起利他大願的與會和連線民眾，順利圓滿祈福儀程。今年是法鼓山世界佛教教育園區落成開山20週年，好的開始，就是成功的一半；相信能以大願力做為新的一年開始，我們的世界必然光明遠大；祝福人人有願必成，萬事如意。

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