除夕夜赴法鼓山撞鐘祈福　賴清德「許大三願」國泰民安

記者郭世賢／新北報導

今（28日）是農曆除夕，法鼓山2025年主題為「有大願力」。賴清德總統今晚出席「#108 for All」法鼓山除夕撞鐘跨年祈福活動，由方丈和尚果暉法師引領大眾參加祈福法會。賴總統與方丈和尚及副住持果品法師、果醒法師共同啟動法華鐘聲前三響，並代表全國人民許下三個願望：一願風調雨順、物富民豐、百業興隆，人民安居樂業；二願國泰民安、台灣無災無難；三願印太穩定、世界和平。

▲總統賴清德除夕夜赴法鼓山撞鐘祈福。（圖／記者郭世賢攝，下同）



賴清德致詞時表示，「敬愛的果暉法師、退居方丈果東法師，各位貴賓，宗教界的各位前輩，大家平安，阿彌陀佛。」他讚揚法鼓山由釋聖嚴師父開山以來，數十年如一日弘揚佛法、教化人心，並積極推動公益慈善，透過每年除夕撞鐘祈福活動，安定人心，對社會的貢獻功德無量。

賴清德強調，雖然當前國際情勢險峻，國內也面臨諸多挑戰，但他對國家的未來充滿信心。他援引佛陀的教誨：「有願就有力量，願有多大、力量就有多大。」他表示，今晚敲響法華鐘108聲響，是象徵掃除108種煩惱、克服108種挑戰，只要政府和人民攜手合作、朝野和諧、社會團結一心，國家必能乘風破浪、勇往直前。

賴清德說，在今晚他代表全國人民許下三個願望，一願風調雨順，物富民豐，百業興隆，人民安居樂業；二願國泰民安，台灣無災無難；三願印太穩定，世界和平。

賴清德最後向全國人民致上新春祝福，「今晚過後，是新的一年的開始。我藉此難得的機會，向全國人民拜年，祝大家新年快樂，蛇年行大運！」他以誠摯的感謝與祝福，為新的一年揭開序幕。