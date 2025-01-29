快訊／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

▲大龍峒保安宮國運籤出爐。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市大龍峒保安宮28日依照傳統「撞鐘儀式」，敲響108響平安祈福，並於深夜抽出國運籤詩「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」。《ETtoday新聞雲》也祝賀讀者蛇年行大運，財富、錢錢都蛇進來！

大龍峒保安宮有200多年歷史，抽出4支籤分別為歲君（國運、整體運勢）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等，今年分別為第1首、第60首、第31首及第55首。

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「國運」部分為「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」。

「生理」運籤，「來意不誠禱不靈，不誠祈禱枉勞心，欲知無限神機事，盡在虔心一點清」。

「五穀」運籤，「自求福德自天申，福分未真寧作真，運動行藏皆合意，一番喜氣一番新」。

「海冬」運籤，「急上雲梯步月宮，嫦娥與我桂花香。騎鯨變化凌雲志，一任扶搖入九重」。

根據保安宮譯語，「國運」籤部分為，「真金必需經過烈火的千錘百鍊，這件東西才能成為最珍貴的寶物。顯然骨架格局非比尋常，才能承受得了焠火的鍛錬，不然有誰願意前來與高溫的炭火一同冶煉？」

保安宮人員表示，國運籤第一首的詩意很好，意旨好東西要經過打磨才會變更好，也代表遇到好事前會有很多磨難，且需要每天慢慢累積，最後才會有好的結果。後兩句則是，國家的民主、自由根基都要保持下去。