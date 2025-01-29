　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

▲▼大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大龍峒保安宮國運籤出爐。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市大龍峒保安宮28日依照傳統「撞鐘儀式」，敲響108響平安祈福，並於深夜抽出國運籤詩「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」。《ETtoday新聞雲》也祝賀讀者蛇年行大運，財富、錢錢都蛇進來！

大龍峒保安宮有200多年歷史，抽出4支籤分別為歲君（國運、整體運勢）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等，今年分別為第1首、第60首、第31首及第55首。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「國運」部分為「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」。

「生理」運籤，「來意不誠禱不靈，不誠祈禱枉勞心，欲知無限神機事，盡在虔心一點清」。

「五穀」運籤，「自求福德自天申，福分未真寧作真，運動行藏皆合意，一番喜氣一番新」。

「海冬」運籤，「急上雲梯步月宮，嫦娥與我桂花香。騎鯨變化凌雲志，一任扶搖入九重」。

根據保安宮譯語，「國運」籤部分為，「真金必需經過烈火的千錘百鍊，這件東西才能成為最珍貴的寶物。顯然骨架格局非比尋常，才能承受得了焠火的鍛錬，不然有誰願意前來與高溫的炭火一同冶煉？」

保安宮人員表示，國運籤第一首的詩意很好，意旨好東西要經過打磨才會變更好，也代表遇到好事前會有很多磨難，且需要每天慢慢累積，最後才會有好的結果。後兩句則是，國家的民主、自由根基都要保持下去。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大龍峒保安宮「國運籤」出爐
技師搶鎮瀾宮頭香抱走金媽祖！ETtoday祝讀者錢錢蛇進來
吳慷仁、邵雨薇久違同框放閃了！
DeepSeek讓美AI股殺瘋！散戶「狂買輝達股票」185億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

快訊／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

快訊／除夕夜17縣市低溫特報！清晨寒流+輻射冷卻　急凍下探6度

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

棒球大小卵巢囊腫　羅東博愛醫院單孔腹腔鏡手術成功切除

蛇年國運籤！新莊慈聖宮「第十五籤」中平：留意對立

網購醫療器材要注意！高市政府提醒消費者「安心三字訣」：認看用

過年怎和小學生相處？「27條不尷尬生存法」網淚推：愛畫畫最棒了

新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣：最後拿去當肥料

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

【自己的零食自己買】德國牧羊犬獨自買香腸　亮出智慧型手錶：老闆結帳！

求婚號召朋友大跳抖音舞　新娘點頭了：就愛這類的

快訊／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

快訊／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

快訊／除夕夜17縣市低溫特報！清晨寒流+輻射冷卻　急凍下探6度

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

棒球大小卵巢囊腫　羅東博愛醫院單孔腹腔鏡手術成功切除

蛇年國運籤！新莊慈聖宮「第十五籤」中平：留意對立

網購醫療器材要注意！高市政府提醒消費者「安心三字訣」：認看用

過年怎和小學生相處？「27條不尷尬生存法」網淚推：愛畫畫最棒了

新年第一願望如「頭香」易實現！命理師曝初一招財、求姻緣全攻略

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣：最後拿去當肥料

小行星與地球擦肩而過　若墜落地球「威力=1萬9千噸TNT炸彈」

川普再點名「晶片製造都跑去台灣」　總統府：台美互助合作緊密

解散15年！綠洲合唱團宣布重組　極限定「東京專屬特展」獨家開箱

法鼓山除夕夜撞鐘108響　馬英九祈願「三希望」：地震少

釜山航空班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝　176人急逃生

BMW高性能旅行車「再推狂暴升級版」！M3 CS Touring預告登場

億元頭獎人策略中獎彩券7成為電腦選號　2成採多期投注

NBA上半季亮點／灰狼交易唐斯倒退好幾年　蟻人怒批全隊像小孩

台東男子不明原因放火燒車　車輛全毀車內無人

快訊／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

生活熱門新聞

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

過年買刮刮樂「6大NG行為」！彩券行店員：一堆人犯

即／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年最冷玉山圍爐

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

即／除夕夜17縣市低溫特報！清晨寒流+輻射冷卻　急凍下探6度

蝦皮店到店「今起春節不營業」開工時間曝！店員被問爆

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

老公年夜飯買「麥當勞」！人妻氣炸罵豬隊友

更多熱門

相關新聞

法鼓山除夕夜直播撞鐘　賴清德、馬英九將出席

法鼓山除夕夜直播撞鐘　賴清德、馬英九將出席

#108 for All‧為世界祈福。法鼓山今（28日）晚上9時30分至翌日凌晨0時30分，將直播2025年除夕撞鐘，凝聚十方善願與鐘聲共鳴。方丈和尚果暉法師與總統賴清德引領大眾參與祈福法會，為國家、世界祈求和平安定。接著，禮請賴總統與方丈和尚聯同副住持果品法師、果醒法師，共同啟動法華鐘聲前3響，祈願人人平安又快樂，世界和平又幸福。

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

即／北市民宅頂加倉庫冒黑煙　消防急撲滅

即／北市民宅頂加倉庫冒黑煙　消防急撲滅

林葉亭父遺體運抵二殯　晚輩攙扶白髮母走進

林葉亭父遺體運抵二殯　晚輩攙扶白髮母走進

高雄五甲關帝廟開出「中平」國運籤

高雄五甲關帝廟開出「中平」國運籤

關鍵字：

台北大龍峒保安宮撞鐘儀式國運籤詩祈福

讀者迴響

熱門新聞

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

除夕夜哪道菜最雷？一堆鄉民說同一樣

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親

即／金海機場「釜山航空班機」機尾起火　170人逃生

技師搶鎮瀾宮頭香　抱走1.8萬金媽祖

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

過年買刮刮樂「6大NG行為」！彩券行店員：一堆人犯

DeepSeek讓AI股殺瘋！散戶買輝達股票185億創新高

即／湧蓮寺國運籤抽出上上籤 「出入營謀大吉昌」

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年最冷玉山圍爐

黑絲妹紫南宮前辣舞！

「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

小貨車雪隧刁車被後車撞喪命　運將遭判刑

央視春晚陣容公開「4台灣藝人登台」

更多

最夯影音

更多

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面