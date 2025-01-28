　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

葬禮驚魂！死者躺棺內竟「死而復生」　突睜雙眼親友嚇傻

▲▼棺材,葬禮。（圖／達志影像／示意圖）

▲多明尼加一名死者在棺材內被親屬發現突然睜眼，但媒體並不清楚他是否還活著。（圖／達志影像／示意圖）

記者葉睿涵／編譯

多明尼加共和國最近一場葬禮發生驚恐一幕。死者親屬在哀悼時，赫然發現躺在棺材內的死者突然睜開眼睛，引發眾人恐慌。有人懷疑，死者當時可能還沒死，也有人推測這只是死後肌肉活動或燈光反射造成的現象，安慰人們無需害怕。

綜合外媒報導，事發當時，死者的親屬們正聚集在棺材邊哀悼，不料他們卻突然發現，死者的眼睛似乎在動，一名目擊者更聲稱，「他甚至張開了他的眼睛」。一名女子猜測，死者當時可能還未死亡，「他可能還在為自己的生命而戰」，現場也有人建議家屬趕快叫救護車送死者到醫院搶救。

不過，現場有人認為，這可能只是手機燈光在死者眼睛上反射的效果；另一些人解釋，這是屍體死後肌肉鬆弛，或屍僵引發的現象，「這不是什麼死後復生的奇蹟，或是令人驚恐的事。」儘管如此，這一現象暫時並未得到官方解釋，但這樣的事件其實並不罕見。

2020年，美國來自密西根州的20歲女子泰姆莎（Timesha Beauchamp）在接受醫護人員長達30分鐘的心肺復甦術後被宣布死亡，並將「遺體」送到了殯儀館。然而，工作人員卻在進行防腐工作時，赫然發現她竟還活著。

泰姆莎隨後被送回醫院接受治療，卻在2個月後不幸因健康原因去世，引發廣泛關注。專家強調。這種「假死」現象雖極為罕見，但揭示了醫學確認死亡程序的重要性以及潛在錯誤可能帶來的悲劇後果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
DeepSeek橫空出世震撼美股！　原由與影響一次看
海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷
年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚
女婿開車問餓了嗎？沒人應答　回頭看瞬間發毛「岳母不見了！」
曝柯文哲獄中剃頭原因　陳佩琪：是寵物美容師舍友剪的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛愛玩太大下場很可怕！英每3人至少1人丟命　研究：腦部恐永久損傷

葬禮驚魂！死者躺棺內竟「死而復生」　突睜雙眼親友嚇傻

助中國孕婦赴美產子拿公民權　加州女被判刑3年多

8台男在大馬被捕！製毒490kg市值8億　名單曝光「恐判死」

DeepSeek橫空出世震撼美股！　原由與影響一次看

快訊／京阿尼縱火36死！　被告青葉真司「撤回上訴」確認死刑

台灣「2.8萬名糖爹」排亞洲第6！　包養網站曝：冠軍是這國

遭DeepSeek屠殺19兆！輝達讚「會玩遊戲規則」：是出色的進步

DeepSeek有多強？　《紐時》記者實測「這1點」大勝ChatGPT

糗了！天文學家宣布發現小行星　一查竟是「馬斯克跑車」尷尬除名

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

愛愛玩太大下場很可怕！英每3人至少1人丟命　研究：腦部恐永久損傷

葬禮驚魂！死者躺棺內竟「死而復生」　突睜雙眼親友嚇傻

助中國孕婦赴美產子拿公民權　加州女被判刑3年多

8台男在大馬被捕！製毒490kg市值8億　名單曝光「恐判死」

DeepSeek橫空出世震撼美股！　原由與影響一次看

快訊／京阿尼縱火36死！　被告青葉真司「撤回上訴」確認死刑

台灣「2.8萬名糖爹」排亞洲第6！　包養網站曝：冠軍是這國

遭DeepSeek屠殺19兆！輝達讚「會玩遊戲規則」：是出色的進步

DeepSeek有多強？　《紐時》記者實測「這1點」大勝ChatGPT

糗了！天文學家宣布發現小行星　一查竟是「馬斯克跑車」尷尬除名

小王坐牢「人妻探監送零用金」　綠帽夫見情書崩潰提告

汽車大廠捐贈高科大車輛系教具　攜手培育電動化與智能化汽車人才

深圳公司連7年送車給員工　他入職3個月就抽中了

范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

愛愛玩太大下場很可怕！英每3人至少1人丟命　研究：腦部恐永久損傷

蛇年2方位利升官發財！專家曝磁場變化　「聚財位」犯6禁忌會漏財

水族館整修沒遊客！翻車魚竟健康亮紅燈　員工發現竟是「太寂寞了」

年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚

DeepSeek重創美股　高嘉瑜曝中國造假史：好險放年假「讓子彈飛一會」

中和民宅藏賭場！警持搜索票破門　豪乳女賭客這動作吸睛

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

國際熱門新聞

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

輝達聲明：DeepSeek未來需要更多輝達AI晶片

DeepSeek屠殺美國AI隊！　清大教授揭3大關鍵成黑馬

川普：台灣掌控98％的晶片市場

英特爾前執行長：市場對DeepSeek理解錯誤

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

她嫁給「布娃娃」還生3孩　曝喜訊：懷第4胎

日13歲少女離家出走「當流鶯」！悲慘身世曝

川普：DeepSeek是美國AI產業的當頭棒喝

DeepSeek橫空出世！一文看懂背景&影響

國外記者實測DeepSeek「這點」大勝ChatGPT

DeepSeek血洗美股！輝達重挫17％　市值蒸發19.7兆史上最高

DeepSeek血洗輝達　分析師揭關鍵問題

全球女性胸部大小排名　台灣尺寸倒數

更多熱門

相關新聞

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

埃及和多明尼加考古團隊最近在亞歷山大港（Alexandria）以西的塔波希利斯·馬格納（Taposiris Magna）神廟發現大理石雕像、硬幣、儀式物品，以及墓室等的重要遺跡，揭示了可追溯至2000多年前托勒密王朝時期（Ptolemaic era）晚期的豐富文化和歷史，甚至還有可能揭露埃及艷后七世的形象。

林凱威連兩屆出賽：心態較穩重　「想贏的心很強烈」

林凱威連兩屆出賽：心態較穩重　「想贏的心很強烈」

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

中華隊「連2勝贏在細節！」網狂給滿分：真的猛

中華隊「連2勝贏在細節！」網狂給滿分：真的猛

陳傑憲3安猛打賞：不是熟悉的威能帝

陳傑憲3安猛打賞：不是熟悉的威能帝

關鍵字：

多明尼加葬禮死而復活

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

5對「沒想到是閨蜜」組合

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面