葬禮驚魂！死者躺棺內竟「死而復生」　突睜雙眼親友嚇傻

▲多明尼加一名死者在棺材內被親屬發現突然睜眼，但媒體並不清楚他是否還活著。（圖／達志影像／示意圖）

記者葉睿涵／編譯

多明尼加共和國最近一場葬禮發生驚恐一幕。死者親屬在哀悼時，赫然發現躺在棺材內的死者突然睜開眼睛，引發眾人恐慌。有人懷疑，死者當時可能還沒死，也有人推測這只是死後肌肉活動或燈光反射造成的現象，安慰人們無需害怕。

綜合外媒報導，事發當時，死者的親屬們正聚集在棺材邊哀悼，不料他們卻突然發現，死者的眼睛似乎在動，一名目擊者更聲稱，「他甚至張開了他的眼睛」。一名女子猜測，死者當時可能還未死亡，「他可能還在為自己的生命而戰」，現場也有人建議家屬趕快叫救護車送死者到醫院搶救。

不過，現場有人認為，這可能只是手機燈光在死者眼睛上反射的效果；另一些人解釋，這是屍體死後肌肉鬆弛，或屍僵引發的現象，「這不是什麼死後復生的奇蹟，或是令人驚恐的事。」儘管如此，這一現象暫時並未得到官方解釋，但這樣的事件其實並不罕見。

2020年，美國來自密西根州的20歲女子泰姆莎（Timesha Beauchamp）在接受醫護人員長達30分鐘的心肺復甦術後被宣布死亡，並將「遺體」送到了殯儀館。然而，工作人員卻在進行防腐工作時，赫然發現她竟還活著。

泰姆莎隨後被送回醫院接受治療，卻在2個月後不幸因健康原因去世，引發廣泛關注。專家強調。這種「假死」現象雖極為罕見，但揭示了醫學確認死亡程序的重要性以及潛在錯誤可能帶來的悲劇後果。