埃及艷后風華再現？大理石雕像重見天日　專家曝：她可能長這樣

▲考古團隊最近尋獲大理石雕像，認為雕像可能是埃及艷後七世的形象，下同。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

埃及和多明尼加考古團隊最近在亞歷山大港（Alexandria）以西的塔波希利斯·馬格納（Taposiris Magna）神廟發現大理石雕像、硬幣、儀式物品，以及墓室等的重要遺跡，揭示了可追溯至2000多年前托勒密王朝時期（Ptolemaic era）晚期的豐富文化和歷史，甚至還有可能揭露埃及艷后七世的形象。

據《埃及每日新聞》報導，考古團隊在神廟南牆的基礎沉積物中，發現了2尊非凡的雕像，其中包括一尊戴著皇家王冠的女性白色大理石雕像，以及一尊戴著尼梅斯頭飾的國王半身像。領導團隊的專家馬丁內斯（Kathleen Martinez）推測，新出土的大理石雕像可能是埃及艷后七世的形象，不過部分考古學家認為，雕像的面部特徵與埃及艷后已知的描繪有出入，更可能是托勒密王朝的其他王室成員。

與此同時，考古團隊還在同一處發現337枚硬幣，其中多數帶有埃及艷後七世的肖像，還有用於宗教儀式的陶器、油燈、石灰石容器、青銅雕像等一系列文物。此外，考古團隊也尋獲一枚獻給古埃及女神哈托爾（Hathor）的青銅戒指和一枚聖甲蟲形狀的護身符，上面刻有「拉神（Ra，古埃及太陽神）的正義已經升起」的字樣，加上陶器碎片和器皿，讓專家們確定神殿的建造時間為西元前1世紀。

這次挖掘還出土了一座公元前4世紀希臘時期的寺廟遺跡。這座寺廟的遺址位於一處連接馬裡奧特湖（Lake Mariout）和地中海的複雜隧道系統附近，不過卻在公元前2世紀至公元早期被毀。更引人注目的是，專家還發現一座具有20個墓室的大型墓地，以及塔波希利斯·馬格納燈塔下的另一座墓室，裡面有3個房間，其中一個房間還放有9個半身大理石雕像與其他文物。

考古團隊在水下挖掘的初步探索也有所斬獲，發現人類骨骼和大量陶器，進一步強調了這座神廟遺址的文化和歷史重要性。考古學家指出，這些珍貴的發現不僅提供了托勒密晚期的更多信息，還對研究埃及古代宗教與建築發展有重大意義。