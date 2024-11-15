中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強　網一眼認出：等級好高

▲中華隊擊敗多明尼加。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

世界棒球12強賽事進行中，中華隊昨（14）日以2比1擊敗多明尼加。除了球員的精采表現，賽後記者會也有許多人關注，就有網友留意到，昨日記者會上的英文翻譯、西文翻譯都很強，「波哥專業的」、「西班牙那個翻譯很頂欸」。

在昨日的賽後記者會上，兩名翻譯受到關注，覺得他們翻譯翻得很順，且記憶力強、口條佳。就有不少網友在PTT的BaseballXXXX板上討論「西語翻譯」，「好猛」、「超強，記憶力超好」、「記憶力超強，口條也順」。更有網友指出，「前Lamigo翻譯」、「是之前吱吱（桃猿）看起來很像大學生的翻譯」、「原來是前球隊翻譯，難怪對球員名字都熟悉，翻這麼長一串也很輕鬆的樣子」。

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據悉，這名西語翻譯是Oliver Martinez Wu，他也透過IG限時動態分享心情，「抖慘」。

另外，也有網友在PTT的Baseball板上，以「今天賽後記者會翻譯超強」為標題發文，直呼昨天記者會上的兩名翻譯真的太專業！其他網友也紛紛表示，「西班牙文翻譯很猛」、「我以為中文翻譯講完了沒想到還繼續講，記憶力真的強」、「今天的翻譯等級好高」、「西文翻譯有點X，想說教練講超長，結果還能翻」、「西語跟英文的翻譯都超強」。

▲「波哥」王雲慶（左）。（資料照／記者林敬旻攝）

還有網友直接認出英文翻譯就是「波哥」王雲慶，「英文翻譯是王雲慶」、「波哥超帥」、「那是台灣棒球頂規的波哥王雲慶」、「今天是波哥！真的厲害」、「英文翻譯是不是王雲慶？感覺很像」。

值得一提的是，王雲慶過去曾接受CNN、路透和加拿大電台採訪，讓中職受到世界關注，他也曾謙虛表示，「在台灣比我懂英文的人很多，比我懂棒球的人也很多，我只是這邊懂一點、那邊懂一點，獲得這樣的機會」。