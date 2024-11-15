陣容沒到最頂！中華隊「連2勝贏在細節」　鄉民狂給滿分：真的猛

▲中華隊驚險打贏多明尼加。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊以2比1險勝多明尼加，讓全台熱血沸騰！一名網友大讚，賽前很多人預期全敗或只拿一勝，不料中華隊表現超乎預期，打贏韓國已經夠威了，現在又奪二連勝，「這屆大家可以給100分了吧？」底下鄉民一致點頭狂呼，「超過100分，看得好感動」、「確實！這陣容也沒有到最頂，可以打成這樣真的猛！」

一名網友在PTT表示，雖然賽事還在進行，但看到中華隊二連勝，打贏強敵南韓、多明尼加，場上球員們表現精湛、攻守可圈可點，讓原PO振奮不已，「賽前大家都預測中華隊會全敗或只一勝，結果現在有希望晉級，中華隊這屆大家可以給100分了吧？」

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底下網友一致給滿分，直呼中華隊表現太棒了，「已經超過100分了，這陣容賽前根本不被看好」、「贏一場100分，贏兩場當然200分」、「已滿足，過了2個大關」、「超過100分，看得好感動」、「2勝完全出乎意料！100分了，以為會0勝或1勝」、「2連勝開局，太扯了」、「真的超過100分，好不一樣的中華隊」、「超過100分，贏日本更爽」。

其他人也大讚，尤其中華隊投手黃子鵬6局無失分，沒有被擊出任何安打，「希望能像奧運羽球麟洋配一樣一路過關斬將」、「而且本土選手表現優秀」、「連過兩個魔王，後面還有一個大魔王，繼續加油啦」、「真的是沒想到能暫時小組第一呢」、「確實！這陣容也沒有到最頂，可以打成這樣真的猛」、「投手表現突破天際」、「投打手將士用命，兩場全方位贏在細節」。

中華隊昨日迎戰多明尼加，「金手套」游擊手江坤宇敲出關鍵陽春砲，黃子鵬主投6局無安打好投，林立8局高飛犧牲打添得保險分，中華隊終場以2：1勝出，預賽取得2連勝。多明尼加則戰成1勝1敗。

中華隊總教練曾豪駒指出，大家表現非常精彩，「選手在過程中頂住壓力，昨天是高張力比賽，今天是非常艱難的一戰，感謝黃子鵬有完美的演出，後續投手危機處理，能把狀況穩定住，還有第8局多得1分，有林立的基本功，對於球隊幫助很大，也感謝球迷當我們的後盾，謝謝整個團隊。」

而今日中華隊休兵一天，明（16日）將在大巨蛋對上強敵日本，據了解，首次入選日本代表的阪神隊投手才木浩人確定擔任先發，他也較勁喊話，希望能以「讓當地球迷靜默」的投球引領日本取得勝利。