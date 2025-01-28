共創美好回憶！陳其邁除夕120秒影片賀年　親揭心內話：還有驚喜

記者吳奕靖／高雄報導

今天（28日）是春節除夕，高雄市政府公布高雄市長陳其邁跟市民拜年的影片，其中去年歷經山陀兒颱風以及凱米颱風，同時也創造了演唱會經濟，因此這次談話也十分感性，掏心跟市民說：「相信高雄一直都在大家的心裡，陪著大家一起成長，期待與市民朋友共創更多美好的回憶」。

陳其邁細數過去一年，市民共同面對的挑戰，包含山陀兒颱風、凱米颱風帶來破紀錄的風力和雨量，以及深夜突發的地震，大家都齊心齊力，讓高雄能在最短時間內恢復正常生活。此外他也點出，過去一年也有許多改變，從輕軌成圓、捷運紅線延伸到岡山、清大與陽明交大設立分校，到輝達和鴻海建置算力中心、台積電進度提早半年等，都讓生活、求學、就業等各方面變得更加便利。

▲陳其邁市長細數市政建設成果，與演唱會經濟發展，並期許新的一年創造更多美好回憶。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁也強調高雄在國際的能見度越來越高，尤其有許多國際天團，包含紅髮艾德、火星人布魯諾、Stray Kids(SKZ)、ONE OK ROCK等，都在世運主場館開唱，還有《魷魚遊戲2》的英熙娃娃現身愛河灣，讓高雄與巴黎、曼谷、雪梨等國際城市並列，共同成為國際IP的舞台，國際級巨星團體與IP相繼選擇高雄，高雄的國際知名度也持續提升。

陳其邁感性表示，新的一年，高雄還會為大家帶來更多驚喜，從冬日遊樂園的吉伊卡哇燈會，到大港開唱的廣末涼子到來，都將陪伴大家共同成長，與我們深愛的高雄，一起創造更多美好的回憶。