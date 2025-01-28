她錄「女友拜年影片」聲音太溫柔！超甜視角曝　網喊：會出事情啦

記者曾筠淇／綜合報導

Molly翎熹有著甜美外表、魔鬼身材，被網友封為「最美議員」。很多人春節時，都怕被問到有沒有交男女朋友、何時要結婚，如果還單身的話，也不用擔心！翎熹特地錄製了「女友視角」的拜年影片，歡迎大家傳給家中長輩。超貼心的影片曝光後，網友也直呼「女朋友好」、「還可以這樣喔」。

Molly翎熹稍早在臉書粉專貼出一段「女友來拜年」的影片並表示，今天是除夕，如果還單身、沒有伴侶，歡迎大家把這個有著滿滿叮嚀的影片，傳給家中的長輩。

從Molly翎熹貼出的58秒影片可見，她特意用台語錄製，還加上字幕。她說，「伯父、伯母您好，我是他女朋友，真抱歉，今年過年因為比較忙的關係，沒辦法回去看您們。最近天氣比較冷，要注意喔！如果出去的時候，像是帽子啊、手套啊、口罩啊，可以戴著的，要記得戴著，這樣比較保暖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Molly 翎熹特意用台語錄影片。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

接著Molly翎熹還說，「口罩戴著，是因為外面感冒的人很多，我們口罩戴好可以保護自己，也保護好別人。另外就是最近的地震實在是很多，真的很恐怖，地震的時候也是要注意，不要一緊張就往外面跑，我怕地震晃著晃著，要是跌倒，那樣很危險」。

Molly翎熹也提醒，「地震後，家裡的電線和瓦斯也要巡一巡、看一看，這樣比較安全喔！祝福您們，今年新年快樂、萬事如意、身體健康、發大財，恭喜喔！」

Molly翎熹時不時露出甜美笑容，且台語說得很順，聲音還很溫柔，因此影片曝光後，也吸引網友留言回應，「會不會有人求其他語系的版本」、「全民女友」、「Molly新年快樂，台語真的講得很不錯」。還有網友直呼，「如果堅持要見本人的家長，這下子議員可能要用影分身之術應付各位難搞的家長了」、「如果家裡兄弟們都拿這個影片給爸媽、親戚、長輩們看，這樣會出事情啦」、「我媽說你女朋友怎麼跟隔壁王媽媽他兒子的女友很像，還都傳影片」。

【更多新聞】

►高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂 網：拿麥克風我也接受

►春節「四大天王」要回來了！網見1零食好抖：至今無法理解

►送貨時飲料倒一地！他見「暖心一幕」大讚：都是我們台灣的年輕人