狂輸DeepSeek！法國AI聊天機器人「露西」表現太荒謬　3天就被下線

▲法國AI聊天機器人「露西」因回答荒謬上架才3天就倉促下線。（圖／翻攝自lucie.chat）

文／中央社

法國人工智慧（AI）聊天機器人「露西」（Lucie）推出才3天，就在為用戶提供一連串荒謬回答後倉促下線。

「露西」於本月23日上線，26日即停用。與法國國家科學研究中心（CNRS）合作研發「露西」的科技公司Linagora原本希望在ChatGPT等主流聊天機器人之外提供另一透明、可靠的選擇，但推出後很快就引來批評，繼而倉促停用。

這項研發計畫是法國政府資助的「法國2030計畫」（France 2030）一環，目的是打造一款符合歐洲價值觀的生成式AI模型，聚焦在教育應用上。

「露西」一上線就出問題。許多用戶在社群媒體分享「露西」提供的荒謬回答，例如計算「乳酪孔洞」的重量，或分不清牛的卵細胞和雞蛋。

一名用戶問「露西」，草莓（strawberry）單字裡有多少個字母r，得到的答案竟然是「1個」。另一名用戶問5(3+2)的答案，「露西」一開始給了錯誤答案17，然後又說是50，顯示它根本沒有能力處理基本數學運算。

這些令人瞠目結舌的表現很快就讓「露西」從前途大好的技術變成網路嘲諷的對象。無論是批評人士或愛好者，都立刻嘲笑「露西」給出如此荒唐的回答。

Linagora管理階層幾乎不敢相信「露西」這麼快就飽受抨擊，總裁莫德（Michel-Marie Maudet）坦承在沒有妥善保障措施的情況下推出「露西」，確有疏失。

Linagora強調，「露西」首先是一項學術研究計畫，主要用途是在生成式數位共享資源內展現能力，而非適合消費級應用的商業產品。

Linagora在「露西」停用後表示，希望在大幅改善後重啟計畫，目的仍然是讓它從當前狀態進化到不僅在教育、科學研究等領域中可行，更要有價值。