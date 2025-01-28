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DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父讚「表現出色」　曝OpenAI不同路徑

▲▼ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ChatGPT之父阿特曼大讚DeepSeek「表現出色」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）以驚人低成本實現與OpenAI等巨頭相媲美的性能的AI模型，引發美股大地震。主要對手OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman）27日大讚，DeepSeek新的AI模型R1「表現出色」，但強調OpenAI依然相信，強大的運算能力是推動AI進步的核心，為全球目前就AI成本與效率沸沸揚揚的討論提供了新的視角。

據路透社報導，DeepSeek今年1月20日推出新的AI模型，以區區560萬美元（約新台幣1.8億元）打造出能力不亞於美國科技巨頭OpenAI的GPT-4、Meta的Llama，以及Google的Gemini等頂級模型的R1，成本不過是其他科技巨頭的零頭，挑戰了以高成本計算能力為主導的市場模式，震撼矽谷與華爾街。

阿特曼27日在社群平台X上稱讚DeepSeek-R1的創新令人期待，但他同時強調，OpenAI依舊認為強大的運算能力才是AI成功的關鍵。他表示，「DeepSeek-R1的表現出色，尤其他們能以這樣的價格提供服務，令人留下深刻的印象。不過，重要的是，我們將繼續執行OpenAI的研究，因為我們相信更強大的運算比以往任何時候都重要。」

阿特曼的言論表明，他對大規模運算資源在推動AI模型進一步智能化上的作用充滿信心，也為市場對低成本模式的過度反應提供了冷靜的平衡觀點。阿特曼強調，世界未來絕對會大量使用AI，「我對下一代模型的來臨感到好奇，也期待為大家帶來人工通用智能（AGI）及更多嶄新的成果。」

►DeepSeek橫空出世！「低成本革命」屠殺AI業　背景＆影響一次看

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