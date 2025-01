DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父讚「表現出色」　曝OpenAI不同路徑

▲ChatGPT之父阿特曼大讚DeepSeek「表現出色」。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

中國AI新創公司DeepSeek(深度求索)以驚人低成本實現與OpenAI等巨頭相媲美的性能的AI模型,引發美股大地震。主要對手OpenAI的執行長阿特曼(Sam Altman)27日大讚,DeepSeek新的AI模型R1「表現出色」,但強調OpenAI依然相信,強大的運算能力是推動AI進步的核心,為全球目前就AI成本與效率沸沸揚揚的討論提供了新的視角。

據路透社報導,DeepSeek今年1月20日推出新的AI模型,以區區560萬美元(約新台幣1.8億元)打造出能力不亞於美國科技巨頭OpenAI的GPT-4、Meta的Llama,以及Google的Gemini等頂級模型的R1,成本不過是其他科技巨頭的零頭,挑戰了以高成本計算能力為主導的市場模式,震撼矽谷與華爾街。

but mostly we are excited to continue to execute on our research roadmap and believe more compute is more important now than ever before to succeed at our mission.



the world is going to want to use a LOT of ai, and really be quite amazed by the next gen models coming.