DeepSeek橫斬矽谷！ChatGPT之父讚「表現出色」　曝OpenAI不同路徑

▲ChatGPT之父阿特曼大讚DeepSeek「表現出色」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）以驚人低成本實現與OpenAI等巨頭相媲美的性能的AI模型，引發美股大地震。主要對手OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman）27日大讚，DeepSeek新的AI模型R1「表現出色」，但強調OpenAI依然相信，強大的運算能力是推動AI進步的核心，為全球目前就AI成本與效率沸沸揚揚的討論提供了新的視角。

據路透社報導，DeepSeek今年1月20日推出新的AI模型，以區區560萬美元（約新台幣1.8億元）打造出能力不亞於美國科技巨頭OpenAI的GPT-4、Meta的Llama，以及Google的Gemini等頂級模型的R1，成本不過是其他科技巨頭的零頭，挑戰了以高成本計算能力為主導的市場模式，震撼矽谷與華爾街。

but mostly we are excited to continue to execute on our research roadmap and believe more compute is more important now than ever before to succeed at our mission.



the world is going to want to use a LOT of ai, and really be quite amazed by the next gen models coming. — Sam Altman (@sama) January 28, 2025

阿特曼27日在社群平台X上稱讚DeepSeek-R1的創新令人期待，但他同時強調，OpenAI依舊認為強大的運算能力才是AI成功的關鍵。他表示，「DeepSeek-R1的表現出色，尤其他們能以這樣的價格提供服務，令人留下深刻的印象。不過，重要的是，我們將繼續執行OpenAI的研究，因為我們相信更強大的運算比以往任何時候都重要。」

look forward to bringing you all AGI and beyond. — Sam Altman (@sama) January 28, 2025

阿特曼的言論表明，他對大規模運算資源在推動AI模型進一步智能化上的作用充滿信心，也為市場對低成本模式的過度反應提供了冷靜的平衡觀點。阿特曼強調，世界未來絕對會大量使用AI，「我對下一代模型的來臨感到好奇，也期待為大家帶來人工通用智能（AGI）及更多嶄新的成果。」