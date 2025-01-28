揭秘廣東AI三傑！　DeepSeek創始人與「他們」 都是奇才

▲廣東AI三傑：梁文峰、楊植麟、何愷明。（圖／翻攝 新浪網）

記者任以芳／綜合報導

大陸新創AI公司DeepSeek崛起，成為「中國隱形AI巨頭」，創始人梁文鋒生於1985年，這位來自廣東湛江的科技奇才其實不孤單。大陸AI新創團隊月之暗面（Moonshot AI）的創始人楊植麟、人工智能科學家何愷明都是AI領域佼佼者，三人也被稱為是「廣東AI三傑」。

2025年開年火遍全球的DeepSeek（深度求索），1月20日發佈推理模型 DeepSeek-R1 正式版，同步開源模型權重，並允許用戶利用模型輸出、通過模型蒸餾等方式訓練其他模型。這款大模型在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩OpenAI o1正式版。

綜合陸媒報導，R1版本的推出，在海外被驚呼「這才是真正的開放的人工智能」。DeepSeek推出的最新版本V3在多個關鍵技術指標上達到了行業領先水平，甚至被認為有可能挑戰市值高達1570億美元的獨角獸公司OpenAI的產品。

DeepSeek成為了業界矚目的焦點，同時展示廣東在AI領域的強大實力，不只有梁文峰，還有另外兩位AI奇才都是廣東子弟，並且闖出不同天地。

梁文峰生於1985年，這位來自廣東湛江的科技奇才，他的成功並非一蹴而就。據悉，大疆創始人汪滔曾邀請梁文鋒共同創業，彼時大疆正處於起步階段。如果梁文鋒加入，已經可以實現財富自由。

但梁文鋒堅信人工智能將領導世界，自浙江大學畢業後，投身AI科技研發。在量化投資領域取得顯著成就後，他於2019年正式進軍通用人工智能領域，成立了DeepSeek公司。

在他的帶領下，DeepSeek發佈了多個性能優越、性價比極高的大語言模型，如DeepSeekV2、DeepSeek-V3等，這些模型撼動全球AI業界，尤其是美國矽谷。

▲「 廣東AI三傑」之一楊植麟，月之暗面創始人（中間）。（圖／翻攝 新浪網）

同樣在AI領域大放異彩的人物，第二位AI奇才是90後的楊植麟，同樣是廣東子弟，在自然語言處理領域取得令人矚目的成果。作為月之暗面（Moonshot AI）的創始人，擁有清華大學和卡內基·梅隆大學（CMU）大學的雙重學術背景。

攻讀博士學位期間，他與Google、卡內基梅隆大學聯合發表深度學習和自然語言處理模型XLNet，該模型在多個任務上取得了世界領先的成績。

回國後，楊植麟創立循環智能和月之暗面科技有限公司，並推出了支持長文本輸入的智能助手Kimi，進一步推動AI技術在自然語言處理領域的應用。

其上一輪融資是在2023年，獲得超過2億美金的資金，投資方包括紅杉中國和真格基金等。經過本次融資，月之暗面在成立不到一年，估值已經達到了約25億美金。

▲ 大陸年輕一代AI奇才何愷明也是廣東子弟。（圖／翻攝 廣州日報）

第三位AI奇才是何愷明，生於1984年，這位來自廣東廣州的人工智能科學家，在計算機視覺和深度學習領域堪稱專家級別。他曾在微軟亞洲研究院工作，後加入Facebook AI Research（FAIR）擔任研究科學家。

何愷明提出的深度殘差網絡（ResNets）等技術，為人工智能的發展做出了基礎性貢獻。該技術使神經網絡能夠達到前所未有的深度，極大地提高了圖像識別和分類的準確性。

此外，他還提出了Mask R-CNN等目標實例分割框架，進一步推動了計算機視覺領域的發展。