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低成本DeepSeek崛起　矢板明夫揭中國造假史：恐是大外宣

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

中國AI新創公司DeepSeek強勢崛起，震撼美國科技股市場，對輝達（NVIDIA）的地位構成直接威脅，並導致其股價創下歷史最大跌幅。日本資深媒體人矢板明夫則指出，該公司成立於2023年，總部位於杭州，註冊資本僅1000萬人民幣，但其背景相當神秘，可能背後有中國政府的支持。至於其聲稱的「低成本」技術，他認為尚需進一步驗證，並提及中國過去多次出現科技造假的情況。

矢板明夫說，全球股市的半導體與人工智慧相關科技股近日普遍遭遇拋售，包括輝達（NVIDIA）與台積電等科技巨頭也難以倖免。他認為，這與中國新興企業「DeepSeek」近期推出的低成本AI模型有直接關聯。

矢板明夫指出，DeepSeek於上月底宣布，其AI模型訓練成本僅為傳統模式的數分之一，性能則可與美國OpenAI和Meta Platforms相媲美。此消息引發市場對大型科技股投資價值的質疑，台灣媒體也大幅報導此事，甚至使用「AI界的偷襲珍珠港」和「中國精英掀翻華爾街」等聳動標題。部分分析認為，美國的科技封鎖政策促使中國另闢蹊徑，成功研發出能夠挑戰美國技術的產品。

矢板明夫認為，DeepSeek可能是中國當局發動大外宣的一部分。他指出，該公司於2023年成立於杭州，註冊資本僅1000萬人民幣，但背景極為神秘，背後或有中國國家力量的支持。對於其宣稱的「低成本」技術，他認為需要進一步查證，並強調過去中國多次發生科技造假的案例。 他提到，早在20年前，中國曾宣稱成功研發高性能晶片「漢芯」，但最終被證明是造假。去年更有一名高職女學生在阿里巴巴全球數學競賽中奪得第12名，被譽為「神童」，但後來被揭發實為數學老師代為完成參賽內容。

矢板明夫認為，這些事件削弱了外界對中國科技突破的信任。在一個所有人都必須學習《習近平治國理政》的國家，思想和言論缺乏自由，企業是否能在技術創新上持續領先全球令人懷疑。他提到，有人認為DeepSeek可能大量使用輝達技術，若屬實，其所謂「低成本」或許來自政府的補貼支持，而非真正的技術突破。

矢板明夫還表示，即使中國的AI產品達到「物美價廉」，但跨國企業仍需考量其數據安全風險，使用者的資訊可能被中國當局掌握。他強調，雖然輝達與台積電等科技巨頭短期內面臨挑戰，但從長遠看，他對這些企業的競爭力仍抱有信心。

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